مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از تنکابن به سمت مشهد در حال حرکت بود که قبل از پلیس راه، روبروی اداره هواشناسی خراسان شمالی دچار آتش شد که با سرعت عمل آتش نشانان، مهار و از رسیدن حریق به کابین جلوگیری شد.

مجید گریوانی افزود: این حادثه ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه به آتش نشانی اعلام شد که سریعاً سه اکیپ از آتش‌نشانان برای اطفاء حریق به محل حادثه اعزام و آتش‌سوزی اتوبوس مسافربری تنکابن به مشهد مهار شد.

گریوانی بیان کرد: خوشبختانه در این حادثه مسافران سریعاً از اتوبوس پیاده و هیچ‌کدام از آنان دچار مصدومیت نشدند.

وی درباره این آتش سوزی گفت: یکی از مسافران با استشمام بوی سیگار به راننده اتوبوس تذکر داده اما پس از اینکه راننده متوجه می شود کسی سیگار نمی کشد، مشکوک و از اتوبوس خارج می شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بجنورد ادامه داد: راننده پس از مشاهده دود از قسمت چرخ های عقب اتوبوس، بلافاصله آتش شعله ور می شود.

گریوانی کانون این حریق را قسمت عقب اتوبوس اعلام کرد و افزود: باتوجه به اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته اما قسمت عقب اتوبوس شامل چرخ ها، لوازم جانبی اطراف موتور و ... دچار آتش شده است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر علت آتش سوزی این اتوبوس در دست بررسی است.