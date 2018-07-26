به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، حامد جولایی گفت: کردستان با شش ورزشکار، مربی و داور به عنوان نماینده استان در بازی های آسیایی جاکارتا شرکت می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: ورزشکاران کردستان در رشته های هندبال، بدمینتون و قایقرانی به این رویداد مهم اعزام می شوند که با حضور در چندین اردوی آمادگی و فشرده تیم ملی به مصاف حریفان خود می روند.

وی گفت: مهران شهبازی در رشته بدمینتون، شاهو نصرتی و میلاد مسائلی در هندبال و شاهو ناصری در قایقرانی ورزشکاران کردستانی در تورنمنت آسیایی خواهند بود.

جولایی افزود: جمیل لطف اله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران و امید شیخ احمدی داور با سابقه سنندجی در رشته ژیمناستیک دیگر نمایندگان کردستانی در بازی های آسیایی جاکارتا هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: این تعداد نمایندگان کردستان تاکنون به صورت قطحی از سوی فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک اعلام نشده است که با بررسی های انجام شده احتمال افزایش آمار ورزشکاران، مربیان و داوران استان در این رقابت ها انتظار می رود.

وی به حمایت های اداره کل ورزش و جوانان کردستان به ورزشکاران در اردوهای آمادگی پیش از بازی های آسیایی اشاره کرد و گفت: سعی کردیم با شرکت در تمرینات آمادگی تیم ملی در حد امکان انگیزه و آرامش روانی را برای ملی پوشان فراهم کنیم.

جولایی گفت: در دوره قبل بازی های آسیایی که در اینچئون کره جنوبی برگزار شد تنها استان کردستان در رشته های هندبال و قایقرانی صاحب نماینده بود.

وی ضمن اشاره به بد شانسی هایی ورزش کردستان برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا عنوان کرد: در رشته هایی همچون بوکس که استان صاحب نماینده قوی بود تعداد ورزشکاران از پنج نفر به سه بوکسور تقلیل یافت و همچنین در رشته ووشو نیز وزن ورزشکار فیکس کردستان در این رشته از سوی کنفدراسیون آسیا در جاکارتا حذف شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان افزایش درصدی ورزشکاران کردستان در جاکارتا اشاره کرد و گفت: با توجه به نظارت، هزینه ها و پیگیری تمرینات انجام شده قهرمانان از نظر حضور نسبت دوره قبل رشد داشته و امیدواریم ورزشکاران کردستان نیز بتوانند در این رقابت ها پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآورند.