به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی در دیدار با نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس هم‌زمان با شامگاه چهارشنبه به میزبانی دفتر وی، ضمن بیان اینکه ۳۰ درصد مدارس کشور به‌صورت خیرساز است اما در استان سمنان این رقم ۵۰ درصد است، تأکید کرد: خوشبختانه خیران ما در استان به حوزه مدرسه‌سازی نگاه بسیار ویژه‌ای دارند اما از سوی دیگر ۷۵ درصد کلاس‌ها مدارس ما تخریبی هستند که باید نگاه ویژه‌ای به آن‌ها داشت.

وی افزود: در حالی میزان مشارکت خیران استان سمنان از میانگین کشوری ۲۰ درصد بیشتر بیان می‌شود که میانگین نرخ کلاس‌هایی که تخریبی هستند نیز در استان ۴۰ درصد بیشتر از سایر نقاط کشور است و این نشان می‌دهد باید در راستای بهسازی مدارس اقدامات خوبی را در دستور کار قرار دهیم.

ضرورت ساخت یک واحد آموزشی به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکن مهر

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان، بابیان اینکه نهضت مدرسه‌سازی خیلی خوب است اما باید مبنایی باشد که دولت سهم بیشتری در این راستا داشته باشد، گفت: ظرفیت‌هایی در استان وجود دارد که باید از آن‌ها در راستای بهسازی و نوسازی مدارس بهره ببریم که ازجمله آن‌ها می‌توان به مسکن و شهرسازی اشاره کرد.

دستورانی با یادآوری اینکه طبق قانون مسکن شهرسازی موظف است تا به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکن مهر یک واحد آموزشی بسازد، گفت: اما این اداره کل هم در بخش ساخت مدارس عقب است و هم بعضاً شهرک‌های مسکن مهر را با ۱۹۸ واحد ساخته‌ تا به عدد ۲۰۰ نرسد و ملزم نباشد تا مدرسه‌ای بسازد.

وی همچنین با بیان اینکه اگر ۵۰ درصد هزینه ساخت یک مدرسه در مسکن مهر را مسکن و شهرسازی تقبل کند، مابقی آن را سازمان نوسازی مدارس پرداخت خواهد کرد، از بنیاد برکت نیز به‌عنوان دیگر ظرفیت موجود در امر مدرسه‌سازی نام برد و افزود: این بنیاد نیز می‌تواند کمک خوبی داشته باشد چراکه هم‌اکنون ۱۰ میلیارد تومان در سطح استان سمنان سرمایه‌گذاری کرده و حتی در بخش اشتغال نیز فعالیت‌های خوبی به صورت مشارکتی دارد.