به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی و آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور گرامیداشت دهه کرامت با معرفی نفرات گروه های مختلف به کار خود پایان داد.

این پیکارها با حضور کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار پیشکسوت از استان های سراسر کشور در تهران برگزار می شود.

در کشتی آزاد، حسینعلی آزادی و محمد بهرامی به ترتیب در اوزان ۷۰ و ۷۸ کیلوگرم دو مدال برنز گروه های E و B را برای تیم کردستان به ارمغان آوردند.

در رشته فرنگی اوزان ۷۰ و ۷۸ کیلوگرم سیاوش زراری و عباس امینی در گروه های E و B نشان نقره را به دست آوردند و در همین گروه حسین کریم پور و محمد ابراهیمی در اوزان ۶۲ و ۷۸ کیلوگرم دو مدال برنز را از آن خود کردند.

جهانگیر مقدم نژاد و سیف اله مامویی کشتی گیران کردستانی به ترتیب نشان طلا و نقره گروه D را به خود اختصاص دادند، بهاء الدین کریم زاده نیز مدال برنز گروه C را کسب کرد.

رقابت های کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور "گرامیداشت دهه کرامت" در گروه های مختلف سنی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

