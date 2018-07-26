به گزارش خبرنگارمهر، زهرا شاهرخی صبح پنج شنبه در بازدید خبرنگاران از این مرکز اظهارکرد: از آنجا که یکی از ملزومات رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه تربیت نیروی انسانی کارآمد است، آموزش های فنی و حرفه ای یکی از راهکارهای نیل به این هدف مهم است.

وی با تاکید بر اینکه مهارت افزایی نقش مهمی در رونق اشتغال و کارآفرینی در توسعه پایدار دارد، افزود: امروز بخش عظیمی از فارغ التحصیلان به دلیل عدم مهارت بیکار هستند.

به گفته وی، مهارت های تخصصی افراد را برای احراز شغل و کسب و کار آماده می کند و یا کارایی آنها را افزایش می دهد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان بیرجند ضمن تشریح نقش موثر مرکز فنی و حرفه ای خواهران در پویایی جامعه و کارآفرینی تصریح کرد: بدون شک مرکز فنی و حرفه ای نقش موثر و بی بدیلی در توانمند سازی بانوان به منظور ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارد، که خوشبختانه مرکز فنی و حرفه ای خواهران بیرجند توانسته در این راستا قدم های خوبی بردارد.

شاهرخی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۱۶ هزار و ۸۶۵ نفر ساعت آموزش مهارتی در این مرکز اجرا گردیده است، افزود: این آموزش ها در بخش های ثابت و سیار شهری، زندان، روستایی، صنایع (اصناف و ضمن کار) و کارآموزی در محیط کار واقعی ارائه شده است.

وی همچنین به آموزش های ارائه شده در این مرکز در چهار ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: ۵۷ هزار و ۷۶۷ نفر ساعت در بخش ثابت، ۲ هزار و ۴۰۰ نفر ساعت در بخش صنایع، سه هزار و ۶۴۵ نفرساعت در بخش کارآموزی در محیط کار واقعی، جمعا به میزان ۸۲ هزار و ۷۰۶ نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در این مرکز اجرا گردیده و در مجموع که ۵۴۸ نفر از خواهران شهرستان بیرجند از آموزشهای مهارتی این مرکز بهره مند شده اند.