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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۰

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

آموزش و پرورش برروی نسل جوان انقلابی سرمایه‌گذاری کند

آموزش و پرورش برروی نسل جوان انقلابی سرمایه‌گذاری کند

شاهرود- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، بزرگ‌ترین مشکل استان سمنان را عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود دانست و گفت: آموزش و پرورش می‌بایست بر روی نسل جوان مومن و انقلابی سرمایه‌گذاری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی در دیدار شامگاه چهارشنبه با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه هر زمان نتوانیم از داشته‌ها و ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم پیروز نخواهیم شد، تأکید کرد: آموزش وپرورش از جایگاه رفیع و قدرتمندی در کشور برخوردار است لذا برای دست‌یابی به توسعه پایدار باید به این سازمان توجه ویژه‌ای داشت.

وی در ادامه خواستار نگاه ویژه‌ای به منابع انسانی و مدارس استان سمنان شد و ابراز کرد: با هجمه وسیعی که دشمنان امروز علیه ایران اسلامی در دست اجرا دارند، می‌بایست بر روی نسل جوان مومن، انقلابی و متدین سرمایه گذاری کنیم.

عضو خانه ملت همچنین خواستار نگاه ویژه مسئولان به بهسازی مدارس تخریبی شرق استان سمنان و همچنین مدارس روستایی مناطق محروم شد و افزود: باید شرایط تحصیل برای همه فرزندان این آب و خاک فراهم شود تا شاهد پرورش نسلی مدبر و متدین باشیم.

حسینی شاهرودی بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران آموزش وپرورش با نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: شرق استان سمنان به واسطه ظرفیت‌هایی که دارد، دارای پتانسیل‌های وسیعی است که باید حمایت شود.

کد مطلب 4357502

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