به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی در دیدار شامگاه چهارشنبه با مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه هر زمان نتوانیم از داشتهها و ظرفیتهایمان استفاده کنیم پیروز نخواهیم شد، تأکید کرد: آموزش وپرورش از جایگاه رفیع و قدرتمندی در کشور برخوردار است لذا برای دستیابی به توسعه پایدار باید به این سازمان توجه ویژهای داشت.
وی در ادامه خواستار نگاه ویژهای به منابع انسانی و مدارس استان سمنان شد و ابراز کرد: با هجمه وسیعی که دشمنان امروز علیه ایران اسلامی در دست اجرا دارند، میبایست بر روی نسل جوان مومن، انقلابی و متدین سرمایه گذاری کنیم.
عضو خانه ملت همچنین خواستار نگاه ویژه مسئولان به بهسازی مدارس تخریبی شرق استان سمنان و همچنین مدارس روستایی مناطق محروم شد و افزود: باید شرایط تحصیل برای همه فرزندان این آب و خاک فراهم شود تا شاهد پرورش نسلی مدبر و متدین باشیم.
حسینی شاهرودی بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران آموزش وپرورش با نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: شرق استان سمنان به واسطه ظرفیتهایی که دارد، دارای پتانسیلهای وسیعی است که باید حمایت شود.
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