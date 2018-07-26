به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اسدی، پنج شنبه شب در جشن بزرگ زیر سایه خورشید که در آستان مقدس امامزادگان باقریه(ع) بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: تمام دلدادگی انسان به این دلیل است که با وجود امام رضا(ع) به توحید و کلمه حق وصل شود.

وی گفت: مادیات در زندگی انسان نقش محسوس و قابل لمس دارند و گاهی مواقع انسان نگاه خود را محدود به رزق مادی و رزق معنوی می کند.

مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید افزود: رزق به چهار قسمت حلال، حرام، مادی و معنوی تقسیم می شود و راه رسیدن رزق در ابعاد مادی و معنوی در روایات ذکر شده است.

حجت الاسلام اسدی تصریح کرد: امام رضا(ع) وقتی به نیشابور سفر کردند حدیث شریف سلسله الذهب را بیان کردند و فرمودند اگر رزق می خواهید این رزق در بعد معنوی بعد مادی تنها در اختیار حضرت حق است.

وی ادامه داد: اگر بنا است توحید محوری زندگی کنیم باید از شاهراه ولایت وارد شد و این ولایت، ولایت علی(ع) است و اگر با معرفت جلو برویم بسیاری از مسائل درست می شود.

مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید خاطرنشان کرد: شیعیان نباید تنها ادعای شیعه بودن کنند بلکه باید به آن عمل نمایند.

حجت الاسلام اسدی اظهار کرد: پیراهن حضرت یوسف(ع) چشمان حضرت یعقوب(ع) را بینا کرد چرا که این پیراهن به توحید اتصال داشت.

وی با بیان اینکه احترام بزرگترها رزق را بیشتر می کند، بیان کرد: باید معیار زندگی خود را با سبک زندگی رضوی تطبیق دهیم اما متاسفانه برخی به این موضوع توجه ندارند.