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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۳

مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید :

معیار زندگی خود را با سبک زندگی رضوی تطبیق دهیم

معیار زندگی خود را با سبک زندگی رضوی تطبیق دهیم

بیرجند- مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید  گفت: باید معیار زندگی خود را با سبک زندگی رضوی تطبیق دهیم اما متاسفانه برخی به این موضوع توجه ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اسدی، پنج شنبه شب در جشن بزرگ زیر سایه خورشید که در آستان مقدس امامزادگان باقریه(ع) بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: تمام دلدادگی انسان به این دلیل است که با وجود امام رضا(ع) به توحید و کلمه حق وصل شود.

وی گفت: مادیات در زندگی انسان نقش محسوس و قابل لمس دارند و گاهی مواقع انسان نگاه خود را محدود به رزق مادی و رزق معنوی می کند.

مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید افزود: رزق به چهار قسمت حلال، حرام، مادی و معنوی تقسیم می شود و راه رسیدن رزق در ابعاد مادی و معنوی در روایات ذکر شده است.

حجت الاسلام اسدی تصریح کرد: امام رضا(ع) وقتی به نیشابور سفر کردند حدیث شریف سلسله الذهب را بیان کردند و فرمودند اگر رزق می خواهید این رزق در بعد معنوی  بعد مادی تنها در اختیار حضرت حق است.

وی ادامه داد: اگر بنا است توحید محوری زندگی کنیم باید از شاهراه ولایت وارد شد و این ولایت، ولایت علی(ع) است و اگر با معرفت جلو برویم بسیاری از مسائل درست می شود.

مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید خاطرنشان کرد: شیعیان نباید تنها ادعای شیعه بودن کنند بلکه باید به آن عمل نمایند.

حجت الاسلام اسدی اظهار کرد: پیراهن حضرت یوسف(ع) چشمان حضرت یعقوب(ع) را بینا کرد چرا که این پیراهن به توحید اتصال داشت.

وی با بیان اینکه احترام بزرگترها رزق را بیشتر می کند، بیان کرد: باید معیار زندگی خود را با سبک زندگی رضوی تطبیق دهیم اما متاسفانه برخی به این موضوع توجه ندارند.

کد مطلب 4357503

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