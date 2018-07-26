به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حاجی وند چهارشنبه شب در آیین افتتاحیه جشنواره هلو و شلیل که در روستای بایع کلا از توابع بخش مرکزی نکا برگزار شد، با اشاره به تولید محصولات باغی هسته دار اظهار کرد: از ۲۸۰ هزار تن میوه های هسته دار ۱۸۰ هزار تن به هلو و شلیل اختصاص دارد که در این میان عملکرد این محصولات باغی در استان مازندران با سطح بالای زیر کشت بسیار مورد توجه است.

وی افزود: در زمینه تولید هسته داران، هلو و شلیل این محصول با کیفیت در مقام چهارم دنیا و همچنین تولید انبوه این محصول توانسته در کشور جایگاه سوم را به خود اختصاص دهد.

مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت های مورد توجه محصولات باغی شهرستان نکا تصریح کرد: باغات هلو و شلیل نکا با دارا بودن ظرفیت های بالقوه راهکارهای بسیار مورد توجهی از قبیل توسعه و برند سازی این محصول به سطح کشور و صادرات به دیگر کشورها را دارند که می توان از این راهکارها و برنامه ها در جهت رونق تولید و اشتغال جوانان روستا استفاده کرد.

حاجی وند به نبود صنایع تبدیلی در شهرستان نکا اشاره و بیان کرد: اگر کارشناسان نخبگان و سرمایه گذران بخش خصوصی برای حمایت از تولید پای کار آیند قطعا دولت نیز این عملکرد شایسته را هدایت و حمایت می کند.

این مقام مسئول با تاکید بر ضعیف بودن مرکز تحقیقات کشاورزی این منطقه گفت: در این حوزه نیز کارشناسان خبره و همکاران جهادکشاورزی در کمیته فنی و تحقیقاتی وارد میدان خواهند شد تا خروجی خوبی را از تحقیقات در سطح زیر کشت روستا داشته باشند.

به گفته حاجی وند سال جاری در حوزه تولید هلو و شلیل افزایش عملکرد مورد توجهی را شاهد بودیم که این امر نشان می دهد باغداران توانستند به خوبی از سرمای زمستانه و بهارانه در امان باشند.

مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از صادرات ۷۰۰ هزار تن سیب در سال۹۶ خبر داد و همچنین افزود: سال گذشته شاهد تولید انبوه سیب در کشور بودیم که از این میان بالغ بر ۷۰۰ هزار تن صادر شد.

وی اضافه کرد: به دنبال این هستیم تربیت هسته داران، هدایت و هرس این محصولات به صورت متراکم و نیمه متراکم در بین باغداران احیا و ایجاد شود چرا که با توسعه در دانش باغداری بخش اعظم مشکلات از میان برداشته خواهد شد.

حاجی وند اضافه کرد: توسعه باغات دیم در باغات شیبدار، اجرای طرح آبخیز داری، اقتصادی و همچنین مشارکت مردم در این حوزه از جمله برنامه های مورد توجه بخش کشاورزی است که با برنامه ریزی اصولی می توان این طرح ها را عملیاتی کرد.

مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی متذکر شد: با احیای دانش باغداری، تبیین وترویج این طرح های آموزشی در بین باغداران سطح روستاها به دنبال فعال کردن کمیته فنی هستیم که با قوت مورد توجه قرار گرفته است.