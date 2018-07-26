توسعه صادرات باید مبتنی بر منافع ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانگیری در نشست میز تجاری ترکیه در استان، اظهار کرد: بدون شک با تحلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور صادرات به نفع تولیدکننده خواهد بود اما نه هر صادراتی چراکه صادرات مواد اولیه کالاهای تولیدی و ارزاق عمومی باید بعد از کارشناسیهای تخصصی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی ممنوع اعلامشده است افزود: در بحث صادرات مواد اولیه نیز باید با دقت و نظارت این امر صورت گیرد و ما باید به سمت صادرات کالاهایی باارزش افزوده حرکت کنیم.
معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، توسعه ارتباطات اقتصادی با کشور ترکیه در طول سالهای اخیر را خوب ارزیابی کرد و گفت: ما باید با رفع موانع و مشکلات پیش روی بازرگانان و تجار و توسعه ارتباطات با کشور ترکیه درصدد رفع مشکلات احتمالی باشیم.
وی، حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه را قابلتوجه دانست و گفت: سرمایهگذاریهای متعددی توسط ایرانیها و ترکیهایها در دو کشور بهصورت متقابل صورت گرفته است که باید از این ظرفیتها در راستای توسعه همکاریها استفاده کنیم.
جهانگیری، با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی بهموقع مقررات و قوانین تجارت بینالمللی و بانکی گفت: در شرایط فعلی تعدیل و اصلاح مقررات بهسرعت انجام میشود ازاینرو انتظار داریم سازمانها و نهادهای ذیربط و بخصوص بانکها هرگونه تغییرات آییننامهای و تغییرات مربوط به بخشنامهها را بهموقع اطلاعرسانی کنند.
وی با تأکید بر همکاری نزدیک تجار و بانکها خاطرنشان کرد: از بانک ها انتظار داریم اگر تسهیلات و امکانات خاصی برای تولیدکنندگان و تجار در بخشنامههای داخلی خود در نظر گرفتهاند با سرعت بخشی به گردش اطلاعات این موارد را بهصورت شفاف در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.
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