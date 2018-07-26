به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نونهالان دختر زیر ۹ سال و زیر ۸ سال کشور از صبح امروز پنج‌شنبه در خانه تنیس روی میز قم واقع در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر آغاز شد و دختران پینگ پنگ باز رقابت خود را آغاز کردند.

بر این اساس ۲۰ تیم از استان‌های مختلف کشور برای حضور در این رقابت‌ها، از روز چهارشنبه در قم اسکان پیدا کردند و از ساعتی پیش رقابت خود را در مرحله گروهی و بخش تیمی آغاز کردند تا تکلیف تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی مشخص شود.

مسابقات تنیس روی میز دختران نونهال کشور فردا جمعه نیز ادامه پیدا می‌کند و پیش بینی می‌شود پیش از ظهر جمعه تکلیف تیم‌های قهرمان مشخص شود و سپس با برگزاری رقابت‌های انفرادی تا پایان وقت جمعه، نفرات برتر بخش انفرادی نیز شناخته شوند.

قم پیش از این میزبان رقابت‌های تنیس روی میز پسران نونهالت زیر ۸ سال و ۹ سال کشور بود که تیم تهران در آن مسابقات به مقام قهرمانی رسید و اکنون با گذشت کمتر از ۴۸ ساعت از پایان مسابقات پسران، رقابت دختران پینگ پنگ باز آغاز شده است.

این در حالی است که استان قم در تنیس روی میز دختران، یک بازیکن مستعد در رده نوجوانان به نام ساره احمدی و چند پینگ پنگ باز خردسال و با استعداد در اختیار دارد اما فاصله تنیس روی میز بانوان قم برای مدال آوری در عرصه ملی، قابل توجه است.