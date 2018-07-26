به گزارش خبرنگار مهر، در بازدید از مجتمع گوشت زیاران که روز پنجشنبه با حضور علی صفر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی و حمید زینالی مدیر کل دامپزشکی انجام شد مشکلات ناشی از عبور پروژه جاده چرمشهر از داخل این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.

مجتمع گوشت زیاران درفضایی به مساحت ۲۴۲ هکتار پس از شش سال تعطیلی مجددا به چرخه تولید بازگشته ظرفیت پرواربندی ۱۰۰ هزار راس گوساله و ۴۰۰ هزار راس گوسفند در سال را دارد.

در کشتارگاه نیز ظرفیت کشتار دام سنگین روزانه در یک شیفت ۳۵۰ راس گاو و ۱۵۰۰ راس گوساله است.

در حال جاضر ۱۸۰ نفر در این مجتمع مشغول کار هستند در صورت تکمیل ظرفیت این تعداد به ۵۰۰ نفر خواهد رسید. همچنین ظرفیت خوارک دام ۴۵ تن در ساعت کنسانتره دامی و ۷۰ تن به صورت تی ام ار را دارد.

همچنین این مجتمع ظرفیت نگهداری سیلوها ۲۰ هزار تن غله و امکان پرک کردن غلات با ظرفیت ۳۰ تن در ساعت را دارد.

مهمترین مشکل این واحد عبور بزرگراه کنار گذر تهران به چرمشهر است که از داخل محوطه مجتمع عبور کرده و یکپارچگی مجموعه و کشتارگاه و قرنطینه را از بین می برد.

علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور از قسمت های مختلف مجتمع زیاران، کشتارگاه. بسته بندی و بخش دامپروری بازدید کرد.

در این بازدید احمدپور فرماندار ابیک و اگشته شهردار ابیک نیز حضور داشتند.