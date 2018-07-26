به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه، پس از این که عربستان سعودی اعلام کرد صادرات نفت خود از مسیر استراتژیک دریای سرخ را متوقف می‌کند و از سوی دیگر داده‌ها نشان داد که ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین میزان ۳.۵ ساله خود رسیده است، قیمت نفت خام برای سومین روز متوالی بالا رفت.

قیمت نفت برنت که در روز چهارشنبه ۰.۷ درصد رشد کرده بود، صبح امروز تا ساعت ۹:۰۰ به وقت تهران، ۴۷ سنت یا ۰.۶ درصد بالا رفت و به هر بشکه ۷۴.۴۰ دلار رسید.

قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، که در معاملات دیروز بیش از ۱ درصد جهش کرده بود، فعلا تا به این‌جای کار ۵ سنت دیگر هم رشد کرد و به ۶۹.۳۵ دلار رسید.

گرگ مک‌کنا، استراتژیست ارشد بازار در اکسی‌تریدر، می‌گوید: اطلاعیه امروز صبح سعودی‌ها که صادرات خود از مسیر کشتی‌رانی دریای سرخ را به علت حملات حوثی‌ها تعلیق می‌کنند، باعث شد قیمت‌ها دلیل خوبی برای بالا رفتن داشته باشند.

طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۶، روزانه حدود ۴.۸ میلیون بشکه نفت و سوخت پالایش شده، از طریق این مسیر به اروپا، آمریکا و آسیا ارسال شده است.

تنگه باب‌المندب تنها ۲۰ کیلومتر عرض دارد و صدها کشتی عبوری از آن، اهداف آسانی خواهند بود.

از سوی دیگر قیمت‌های نفت با انتشار اخباری از این‌که میزان ذخایر نفت خام تجاری آمریکا، در هفته گذشته بیش از حد انتظار کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از ۲۰۱۵ تا کنون رسیده است، تقویت شدند. این درحالی اتفاق می‌افتد که صادرات نفت آمریکا جهش کرده است و ذخایر مرکز کوشینگ هم افت کرده‌اند.

چهارشنبه شب اداره اطلاعات انرژی آمریکا (ای‌آی‌اِی)، اعلام کرد که در هفته منتهی به ۲۰ جولای ذخایر نفت آمریکا ۶.۱ میلیون بشکه سقوط کرده است، درحالی‌که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند این ذخایر ۲.۳ میلیون بشکه کاهش یابند.