به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خدابخش در جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار آذربایجان شرقی، با اشاره به نقش تسهیل‌گران اجتماعی در تحقق اهداف برنامه ملی بازآفرینی شهری، اظهار داشت: اگر نتوانیم پایه‌های فرهنگی و اجتماعی این برنامه را به درستی ایجاد کنیم با ذهن صرفاً مهندسی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.

وی افزود: اگر تصمیم‌گیران ما در دهه‌های گذشته روند مهاجرت به شهرهای بزرگ را پیش‌بینی می‌کردند و با مقاومت در برابر آن باعث ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها نمی‌شدند امروز مجبور نبودیم برای سامان‌دهی این مناطق هزینه‌های هنگفتی را متحمل شویم.

خدابخش ادامه داد: اگر اصل مهاجرت پذیرفته و کاربری‌های عمومی متناسب با آن پیش‌بینی می‌شد، امروز شاهد مشکلات متعدد در حاشیه شهرها نبودیم و این نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های فرهنگی و اجتماعی و اولویت دادن به مطالبات مردم به اندازه اقدامات معماری و شهرسازی اهمیت دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اعلام حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ابزار کرد: در کنار بحث‌های فنی، اقدامات مدیریتی و تشویق مردم به جایگزین کردن واحدهای فرسوده با واحدهای جدید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به پیمانکاران و مجریان پروژه‌های ساختمانی توصیه کرد که طرح‌های خود را با برنامه ملی بازآفرینی شهری تطبیق دهند و از هزینه و انرژی که صرف پروژه‌های خود می‌کنند در جهت تحقق اهداف این برنامه بهره ببرند.

خدابخش همچنین معاونت عمرانی استانداری را به پیگیری مصوبات دولت در خصوص برنامه ملی بازآفرینی شهری موظف و تأکید کرد که اجرای این مصوبه به‌عنوان داشبورد مدیریتی به طور مرتب باید رصد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران هم در این جلسه هدف از اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری را ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و زیست‌پذیری محلات هدف عنوان کرد و گفت: این برنامه با تجربه برنامه‌های مشابه در سه دهه گذشته و با تغییر الگوها و راهکارهای اجرایی تهیه شده است.

هوشنگ عشایری با بیان اینکه برنامه‌های گذشته اغلب پروژه‌محور بود و به همین دلیل مردم از آن رضایت نداشتند، افزود: برنامه ملی بازآفرینی شهری با توجه به این موضوع با سه شاخص محله‌محوری، مشارکت اجتماعی و اقدام مشترک تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: استانداران به عنوان رئیس ستاد استانی بازآفرینی شهری، تصمیم‌گیر نهایی در خصوص طرح‌های بازآفرینی هستند و نیازی به ارسال این طرح‌ها به ستاد مرکزی نیست.