ساخت ۸۰ واحد مسکونی مددجویی در شهرستان فومن

سرهنگ پاسدار حمید جانباز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کلنگ احداث همزمان ۸۰ واحد مسکونی در شهرستان فومن برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد طی هفته آینده در این شهرستان به زمین زده می شود.

وی با بیان اینکه زیربنای هر کدام از این واحدها بین ۴۴ تا ۵۵ متر است، افزود: براساس برآوردهای انجام شده برای ساخت هر کدام از واحدها ۳۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه ناحیه فومن خاطرنشان کرد: مجریان این طرح بسیجیان، خیرین و فرماندهان پایگاه های مقاومت شهرستان فومن هستند.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های محرومیت زدایی در اولویت برنامه های بسیج قرار دارد، ادامه داد: علاوه بر احداث مسکن محرومین، طرح همگام با کشاورز (آزمایش خاک، تعرفه محصول اصلاح شده، توجیه شالیکاران) که توسط بسیج مهندسین کشاورزی صورت گرفت و طرح هجرت در مدارس از برنامه های محرومیت زدایی در این شهرستان به شمار می رود.