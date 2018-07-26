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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج خبر داد:

رفع مشکل تامین آب منطقه محمودآباد با بیش از ۷۰۰ متر اصلاح و توسعه

رفع مشکل تامین آب منطقه محمودآباد با بیش از ۷۰۰ متر اصلاح و توسعه

یاسوج- مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج از رفع مشکل تامین آب منطقه محمودآباد سفلی با بیش از ۷۰۰ متر اصلاح و توسعه شبکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم قلندری در رابطه با جزئیات خبر افزود: طی ماه گذشته و به دلیل خشک شدن چشمه تامین آب منطقه محمودآباد، اهالی این منطقه از شهر دچار مشکلات متعددی در زمینه تامین آب شرب شده بودند.

قلندری تصریح کرد: با توجه به مشکلات بوجود آمده تیم اتفاقات و دفتر فنی آبفای یاسوج وارد عمل شدند.

قلندری با بیان اینکه برای رفع مشکل تامین آب منطقه محمودآباد بیش از ۳۰۰ متر اصلاح شبکه و ۴۰۰ متر توسعه شبکه انجام گرفت، خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته و با همت جهادی تیم پرسنل آبفای یاسوج این مشکل در کمترین زمان برطرف و آب شرب وارد شبکه توزیع این منطقه شد.

وی افزود: بیش از ۱۲ هزار مشترک در منطقه محمود آباد وجود دارد.

کد مطلب 4357565

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