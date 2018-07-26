علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی مسابقه کرال فرهنگیان در روز جمعه خبر داد و گفت: یک بحثی که ما در معاونت پرورشی داریم تعمیم فعالیت های سرود و تئاتر در مدرسه است. ما یک کرال فرهنگیان که نوعی همخوانی فرهنگیان است را داریم که همه معلم ها از مدیر مدرسه تا مربی تربیتی و ... حضور دارند و از معدود فعالیت های آموزش و پرورش است که در آن تمام عناصر مدرسه حضور دارند.

وی ادامه داد: ۷۰ گروه کرال فرهنگیان در کشور در این مسابقات که روز جمعه آغاز می شود، شرکت کردند که ما ۴۰ گروه را انتخاب کردیم و در نهایت ۱۰ گروه را به عنوان برگزیده انتخاب خواهیم کرد. این گروه ها اجرای خود را خواهند داشت و داوری صورت می گیرد. هدف ما هم این است که در نهایت بتوانیم دانش آموز اجتماعی تربیت کنیم که به گمانم اگر بتوانیم مربیان را پای کار بیاوریم آنها به توسعه و گسترش هنر سرود به ما کمک خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: یک مشکلی که ما در بحث فعالیت های فرهنگی و هنری در مدارس داریم این است که این فعالیت ها تخصص محور است و ما نیازمند این هستیم که از تمام ظرفیت های آموزش و پرورش استفاده کنیم. ما در حال حاضر داریم ۱۰۰ مربی را پرورش می دهیم تا به استان ها بروند و آنجا مربیان سرود و تئاتر را آموزش دهند. غیر از این نظر ما این است که باید از نیروی متخصص بخش آزاد در این زمینه استفاده کنیم.