به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهردار منطقه ۱۸ تهران برگزار شد.

در پی اقدامات انجام شده در جهت پیگیری و تسریع احداث پردیس دوم دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهندس سیدمحمد فیاض، شهردار منطقه ۱۸ تهران و مدیران شهرداری این منطقه با دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه دیدار کردند.

کریمی در ابتدای جلسه بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، مطابق با استانداردهای لازم برای مأموریت های دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید و اظهار امیدواری کرد: با همکاری دانشگاه و شهرداری منطقه ۱۸ شاهد آغاز عملیات اجرایی پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران باشیم.

همچنین در این جلسه فیاض با اشاره به اهمیت این پروژه برای طرفین، ضرورت برنامه‌ریزی تسهیلات جانبی لازم مانند دسترسی‌ها، شبکه حمل و نقل و سایر موارد را همزمان با پیگیری مقدمات اجرای پروژه ضروری دانست و تاکید کرد درآمد ناشی از عوارض بایستی به همین منظور هزینه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهردار منطقه ۱۸ بر موضوع برنامه‌ریزی بلندمدت در فازهای بعدی و تغییر کاربری زمین‌های اطراف تاکید داشتند.

در ادامه دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساخت «مگا هاسپیتال» دروازه جنوبی تهران با هدف خدمت‌رسانی به مردم محروم حاشیه جنوبی شهر، کاهش بار ترافیکی ناشی از مراجعین درمانی شهرهای جنوبی به مرکز شهر، رفع مشکل تامین فضاهای آموزشی اعم از دانشکده، مراکز تحقیقاتی و مرکز رشد را از مزایای اصلی این طرح در توسعه دانشگاه برشمرد.