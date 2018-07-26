به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان، صبح امروز در مراسم افتتاح نیروگاه ۱۰ مگاواتی غدیر در شهرستان مهریز اظهار داشت: وزارت نیرو همه توان و ظرفیت خود را برای استفاده در شرایط ویژه به کار گرفته است.

وی بیان کرد: همه تلاش ما این است که خد مات پشتیبانی لازم را برای صنایع حتی در شرایط خاص به منظور تسهیل تولید آنها، فراهم کنیم که در این راستا در مسیر تولید انرژی مطمئن و پایدار قدم برداشته ایم.

وزیر نیرو ادامه داد: در شرایطی که کشور ما با یک برخورد غیر متمدنانه در سطح بین المللی مواجه شده است، با مشکلاتی نیز در رابطه با تحریم ها مواجه خواهیم شد و باید تلاش کنیم تا از این تنگنا و تحریم‌ها برای رونق بیشتر و نوآوری‌های بیشتر استفاده کنیم.

اردکانیان بیان کرد: اولین و اصلی‌ترین منبع ما در برخورد با چالش‌ها، منبع ارزشمند و تجدیدپذیر انسانی است و ظرفیت های متعددی در کشور وجود دارد که به میزان زیادی تاکنون شکوفا شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم کشور هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ ذخائر موجود، این دوران سخت را به یک دوران طلایی تبدیل کنیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: در این شرایط لازم است تا صنایع برای تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز خود نظیر آب و برق مشارکت فعال داشته باشد و به طور قطع دولت نیز تلاش می کند زیرساخت ها را تامین کرده و هماهنگی های لازم را انجام دهد.