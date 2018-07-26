تجهیز سامانه های عرفی عشایر به انرژی های پاک و نو

کرمعلی قندالی در گفتگو با خبرنگار مهر جایگزینی انرژی پاک به جای نفت را از اقدامات بیان کرد و گفت: بالای ۲۵ هزار خانوار در کشور مجهز به انرژی های پاک و پنل های خورشیدی در سامانه های عرفی هستند.

وی بر لزوم توسعه و ساماندهی عشایر تاکید و توسعه زیرساخت ها را الزامی دانست و گفت: ۹۵ درصد سامانه های عرفی عشایر به راه دسترسی دارند.

وی تامین آب بهداشتی را از دیگر نیازمندیها برشمرد و گفت: در حال حاضر ۵۵ درصد عشایر از آب بهداشتی سالم برخوردار هستند و در حوزه سوخت فسیلی نیز که از طرح های محوری است، ۶۰ درصد پوشش جایگزینی سوخت فسیلی اجرا شده است.

رئیس سازمان امور عشایر، ساماندهی تولید را از دیگر نیازمندیها بیان کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد درآمد و معیشت عشایر متکی به دام است و در این راستا، زنجیره تولید گوشت قرمز را مورد توجه قرار دادیم و سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه درگردش در این بخش تخصیص داده می شود و یک میلیون راس دام تحت پوشش قرار می گیرد.

وی توسعه کشت گیاهان دارویی را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: در استان مازندران نیز ۴۰۰ هکتار تحت کشت گیاهان دارویی است و علاوه بر این، حمایت از صنایع دستی نیز مدنظر است.

قندالی، با اشاره به ثبت ۱۵ مهر به عنوان روز ملی عشایر در تقویم ملی گفت: ۳۵۰صندوق خرد ملی نیز برای حمایت از صنایع دستی و تولید در کشور راه اندازی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به راه اندازی امور عشایر در مازندران گفت: در استان مازندران پتانسیل های مختلف و خاصی وجود دارد که بارندگی، عرصه های مناسبت و توانمندی های بانوان عشایر از جمله مزیت ها است.

وی بر لزوم اصلاح روش دام و دامپروری، اصلاح روش تغذیه دام، بازاریابی دام و غیره تاکید کرد و گفت: در بحث شوراهای عشایری نیز طرح های مختلفی طراحی شده است و باید اجرای آن چالش های موجود در حوزه مهارت، آموزش و سوادآموزی برطرف می شود.