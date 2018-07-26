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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

مدیر دانشگاه خبر داد؛

برپایی اردوهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر آموزش

برپایی اردوهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر آموزش

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: در اردوهای جهادی سال جاری تاکید بر آموزش عمومی سلامت با هدف پیشگیری و ارتقای فرهنگ سلامت پررنگ تر از سال‌های قبل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محمد اسماعیل زاده در خصوص برگزاری اردوهای جهادی در دانشگاه، گفت: برای دومین سال متوالی اردوهای جهادی در قالب «ستاد اردوهای جهادی» سازماندهی می‌شود.

وی ادامه داد: در ستاد اردوهای جهادی دانشگاه نمایندگانی از معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت پشتیبانی، بسیج جامع پزشکی، بسیج دانشجویی، کانون هلال احمر و سایر مجموعه‌های مرتبط حضور دارند.

اسماعیل زاده تاکید بر پیشگیری و ارتقای فرهنگ سلامت را از مشخصه‌های اردوهای جهادی سال ۹۷ دانست و اظهار داشت: علاوه بر موارد عنوان شده در حوزه خدمت رسانی؛ در سال جدید مبحث آموزش  سلامت و ارتقای فرهنگ سلامت پرررنگ تر خواهد بود.

وی تصریح کرد: حیطه آموزش عمومی سلامت با تاکید بر پیشگیری تلاش دارد تا با ارائه آموزش‌های لازم به مردم به ارتقای فرهنگ سلامت و مقوله اجتماعی شدن سلامت تاکید کند و مردم بیشتر بر سلامت خود توجه نشان دهند.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: در این اردوها در مجموع ۴۰۰ جهادگر از اقشار مختلف دانشگاه حضور خواهند داشت و بر اساس پیش بینی‎های انجام شده دو هزار نفر از مردم مناطق محروم و کم برخوردار مورد پوشش خدمات عنوان شده قرار می‌گیرند.

اسماعیل زاده افزود: اتفاقی که در این اردوها برای اولین بار رخ می‌دهد ارائه بن کار سلامت از سوی دانشگاه و توزیع آن از سوی رابطین جهادی و سلامت هر منطقه بر اساس شناختی است که از مردم بومی بر اساس سطح خدمت مورد نیاز دارند.

وی افزود: این غربالگری قبل از حضور نیروهای جهادی؛ علاوه برایجاد نظم در کار موجب سرعت بخشیدن به ارائه خدمات و بهره‌مندی تعداد بیشتری از متقاضیان از خدمات مورد نظر است.

اسماعیل زاده افزود: در سال جاری حدود پنج اردوی جهادی مجوز برگزاری خواهند گرفت؛ که تا کنون چهار اردوی جهادی یک روزه با متوسط ۵۰ نیرو مجوز حضور خود در حاشیه شهر را دریافت و یک اردوی یک هفته‌ای با حدود ۱۵۰ نیروی جهادی نیز در حال اخذ مجوز است.

وی اظهار داشت: این اردوها در ماه‌های مرداد و شهریور برگزار می‌شود که اردوهای یک روزه جهت حضور در حاشیه شهر و اردوی یک هفته تا ۱۰ روز نیز به صورت مقیمی در یکی از روستاهای محروم و کم برخوردار استان برگزار می‌شود.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار داشت: در هر تیم اعزامی پزشک، دندان پزشک، بینایی سنج، ماما، همکاران بهداشتی، دانشجویان رشته‌های مختلف، اعضای هیئت علمی و کارمندان حضور داشته و این جای شادمانی دارد که اعضای هیئت علمی علی رغم گرفتاری‌های بالینی، آموزشی و پژوهشی جهت حضور در این اردوها اصرار دارند.

وی تاکید کرد: بر عهده گرفتن امور به صورت واحدی در این ستاد موجب شده است که کار به صورت مشارکتی با کیفیت بالایی ارائه شود.

کد مطلب 4357589

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