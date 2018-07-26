به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، گزارش ها حاکی از وقوع انفجار در نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا در پکن است.

راشا تودی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که این انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا و سفارت هند در پکن پایتخت چین رخ داده است.

راشا تودی گزارش داده بر اساس ویدیوهایی که کاربران چینی در فضای مجازی منتشر کرده اند ستون های دود در محل مشهود است.

بر اساس این خبر پلیس در محل حاضر شده و به نظر می رسد که یک جسد پوشانده شده نیز در محل حادثه دیده شده است. هنوز از دلایل این انفجار گزارشی منتشر نشده است.

دیلی میرور هم گزارش داده که یک مرد قصد داشته بمبی دست ساز را به داخل محوطه حصار کشی شده سفارت پرتاب کند که بمب پیش از رسیدن به داخل منطقه حصار کشی شده منفجر شده است.

بر اساس این گزارش این انفجار چندین نفر را زخمی کرده و به یک خودروی پلیس که در محل حادثه حضور داشته آسیب رسانده است و هنوز هویت یا سرنوشت مهاجم مشخص نشده است.

در این میان گلوبال تایمز چین هم گزارش داده که یک زن قصد داشته با ریختن بنزین بر روی خود خودسوزی کند که پلیس وارد عمل شده و مانع این کار شده است. بر اساس این خبر هنوز مشخص نیست که اقدام این زن به خودسوزی با انفجار اولیه ارتباطی داشته است یا خیر.