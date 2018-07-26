کتاب «رقص خاکریز» با حضور سردار سلیمانی در همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «رقص خاکریزها» پیش از ظهر پنج شنبه با حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در همدان برگزار شد.

این کتاب حاوی خاطرات سردار حبیب مظاهری و سایر راویان دفاع مقدس پیرامون عملیات رمضان است که توسط محسن صیفی کار تالیف شده است.

عملیات رمضان اولین عملیات برون مرزی ایران در دفاع مقدس بود که با مشارکت ارتش و سپاه صورت گرفت و استان همدان در این عملیات ۱۶۰ شهید تقدیم کرد که از این تعداد ۶۴ شهید مفقودالاثر هستند.

گفتنی است در ادامه برنامه پیکر دو شهید تازه تفحص شده با حضور مردم تشییع و برنامه مداحی انجام شد.