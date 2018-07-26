مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین روز از المپیاد ورزشی دانش آموزی مقطع متوسطه اول کشور به میزبانی تبریز در حالی برگزار شد که تیم بسکتبال قم جواز صعود را به دست آورد اما فوتسالیست‌های قم در صعود ناکام شدند و تیم هندبال قم در عین شایستگی کار را با شکست آغاز کرد.

وی افزود: در مسابقات روز چهارشنبه در تبریز تیم بسکتبال دانش آموزی قم پس از این که در اولین مسابقه خود توانست تیم لرستان را شکست دهد در دومین بازی با پیروزی ۵۳ بر ۴۴ برابر میزبان به عنوان تیم اول از گروه خود صعود کرد.

رئیس هیئت ورزش دانش آموزی استان قم گفت: تیم فوتسال قم دیگر تیمی بود که در دومین روز رقابت‌ها به میدان رفت و ۶ بر ۲ مغلوب تیم کرمانشاه شد و با توجه به شکست یک بر صفر روز نخست برابر زنجان، شانس صعود از گروه خود به مرحله دوم را از دست داد.



رضایی بیان داشت: تیم هندبال پسران قم نیز که در روز اول مسابقات هندبال با قرعه استراحت روبرو شده بود در دومین روز، اولی بازی خود را برابر تیم آذربایجان شرقی برگزار کرد و در یک بازی نزدیک ۱۶ بر ۱۵ شکست خورد اما برای صعود هنوز شانس دارد.



وی عنوان کرد: با برگزاری مسابقات امروز پنج شنبه، تکلیف صعود یا عدم صعود تیم هندبال دانش آموزی پسر قم و نیز حریف تیم قم در مرحله حذفی رقابت‌های بسکتبال مشخص می‌شود و تیم فوتسال قم نیز با برگزاری یک بازی تشریفاتی به کار خود در این رقابت‌ها پایان می‌دهد.