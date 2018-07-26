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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

شنبه ششم مردادماه؛

عضویت در کتابخانه‌ها به مناسبت روز ملی کرمانشاه رایگان است

عضویت در کتابخانه‌ها به مناسبت روز ملی کرمانشاه رایگان است

کرمانشاه_ مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمانشاه از عضویت رایگان در کتابخانه‌های استان به مناسبت روز ملی کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از  نهاد کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، معصومه حسنی خونسار اظهار داشت: روز شنبه ششم مرداد ماه به مناسبت روز ملی کرمانشاه و سالروز عملیات مرصاد در تمامی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ثبت نام رایگان به عمل می آید.

وی افزود: برنامه زمانبندی عضویت رایگان به صورت شهرستانی و کتابخانه های نیز به کل استان ابلاغ شده است و علاوه بر این، برنامه عضویت استانی در روزهای ۲۵ آذر ماه به مناسبت روز پژوهش و ۱۳ بهمن در ایام ا... دهه فجر دوباره برقرار خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی در پایان گفت: کلیه علاقمندان و خانواده ها می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر و یک قطعه عکس، ۵ هزار ریال هزینه صدور کار و تکمیل فرم درخواست، بدون پرداخت حق عضویت سالیانه در روزهای مقرر در کتابخانه مدنظر خود حضور پیدا کنند.

کد مطلب 4357619

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