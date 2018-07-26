به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از نهاد کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، معصومه حسنی خونسار اظهار داشت: روز شنبه ششم مرداد ماه به مناسبت روز ملی کرمانشاه و سالروز عملیات مرصاد در تمامی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ثبت نام رایگان به عمل می آید.

وی افزود: برنامه زمانبندی عضویت رایگان به صورت شهرستانی و کتابخانه های نیز به کل استان ابلاغ شده است و علاوه بر این، برنامه عضویت استانی در روزهای ۲۵ آذر ماه به مناسبت روز پژوهش و ۱۳ بهمن در ایام ا... دهه فجر دوباره برقرار خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی در پایان گفت: کلیه علاقمندان و خانواده ها می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر و یک قطعه عکس، ۵ هزار ریال هزینه صدور کار و تکمیل فرم درخواست، بدون پرداخت حق عضویت سالیانه در روزهای مقرر در کتابخانه مدنظر خود حضور پیدا کنند.