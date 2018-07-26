به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان که صبح امروز به منظور افتتاح پروژه های حوزه آب و برق استان یزد به این استان سفر کرده است، از مجتمع آبرسانی روستایی ولایت ۳ بهره برداری کرد.

طول شبکه گذاری این پروژه حدود ۵۲ کیلومتر است و سه مخزن ذخیره آب در مجموع به ظرفیت هزار و ۷۰۰ مترمکعب نیز در این پروژه تعریف شده است.

این پروژه دو روستای استان یزد را زیر پوشش قرار می‌دهد و با اجرای آن ۹ هزار و ۱۰۷ نفر از روستاییان یزد از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند می‌شوند.

برای اجرای این پروژه بالغ بر ۷۷ هزار و ۴۴۵ میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

این پروژه از امروز در مدار بهره برداری قرار گرفته و مردم این دو روستا از امروز از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.