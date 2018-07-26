به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، در نشست شورای مرکزی مجمع تخصصی هنرهای نمایشی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعضای شورا بر لزوم برگزاری جشنواره غیرحضوری برای اعضا و دانشجویان زیر مجموعه این مجمع تاکید کردند.

همچنین در این نشست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان میزبان برگزاری نشست دبیران مجامع تخصصی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ( ۲۷ تا ۳۰ مرداد) مشخص شد.

اعضای شورای مرکزی مجمع تخصصی هنرهای نمایشی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی با ارایه پیشنهاداتی مبنی بر برگزاری جشنواره غیرحضوری برای دانشجویان و اعضای مجمع و کانون‌های هنرهای نمایشی تحت نظر وزارت بهداشت، یادآور شدند برگزاری جشنواره‌ای مختص اعضای مجمع تخصصی هنرهای نمایشی، می‌تواند فعالیت این مجمع را هدفمندتر کند.

طرح مشکلات موجود مجمع تخصصی هنرهای نمایشی کانون‌های فرهنگی و ارایه راهکارهای لازم برای برطرف کردن آن، طرح مشکلات و ایرادهای جشنواره بین‌المللی سیمرغ وزارت بهداشت از جمله مشکلات مربوط به زمان‌بندی جشنواره سیمرغ و مشکل عدم ارسال به موقع آیین نامه جشنواره و تبادل نظر در خصوص برگزاری جشنواره غیرحضوری و تصویب آن از جمله موارد این نشست بود.

در این نشست همچنین اعضای شورای مرکزی مجمع تخصصی هنرهای نمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی، پیشنهاد برگزاری مسابقات تخصصی برای دانشجویان و فعالان زیرمجموعه مجمع هنرهای نمایشی با محوریت نمایشنامه نویسی و با موضوع آزاد و همچنین طرح اجرای تئاتر خیابانی و تئاتر رادیویی را در قالب جشنواره غیرحضوری پیشنهادی، مطرح کردند.

نشست دبیران مجامع تخصصی کانون‌های فرهنگی وزارت بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی روزهای ۲۷تا ۳۰ مرداد ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

این نشست با هدف توانمندسازی بیشتر دبیران کانون‌های فرهنگی و همچنین فعالان این کانون‌ها و افزایش تعامل میان کانون‌های فرهنگی و ستاد وزارتخانه برگزار خواهد شد.