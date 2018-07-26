سیده هما عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد کل مدارس ابتدایی در گلستان هزار و ۳۷۰ مدرسه و تعداد کل دانش آموزانی که در این مقطع تحصیل می کنند ۲۱۰ هزار نفر است که از این تعداد ۳۹ هزار دانش آموز را امسال کلاس اولی ها تشکیل خواهند داد.

وی افزود: با توجه به این که جمعیت دانش آموزی در استان به حدی نیست که نگران کننده باشد می توان گفت که در استان، مشکل فضای آموزشی نداریم اما در خصوص روند ثبت نام دانش آموزان کلاس اول، با توجه به تراکم جمعیت دانش آموزی پایه یکم، خانواده ها باید در محدوده جغرافیایی ابلاغ و ارسال شده به شهرستان ها، فرزندان خود را در مدارس ثبت نام کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ادامه داد: چنانچه خانواده ها در روند ثبت نام فرزندان خود به چالشی برخوردند می توانند به ستاد نظارت بر روند ثبت نام مراجعه کرده و مشکل پیش آمده را حل کنند بنابراین امسال هیچ دانش آموزی به لحاظ محدودیت منطقه جغرافیایی، پشت درهای بسته مدرسه ایی نخواهد ماند.

عقیلی در پاسخ به این سوال که تراکم دانش آموزی در کلاس های درس مقطع ابتدایی چگونه است، اظهار کرد: با توجه به تعداد ۲۱۰ هزار دانش آموزی که در گلستان داریم باید متناسب با نرخی که وزارت آموزش و پرورش برای استان ما تعریف می کند این تعداد را در کلاس های درس تقسیم کنیم اما واقعیت این است که تراکم در مدارس شهری اندکی بیشتر و در مدارس روستایی اندکی کمتر خواهد بود.