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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

فرماندار شهرستان خوسف:

ارتقای فرهنگ را به موازات رشد تکنولوژی باید مورد توجه قرار دهیم

ارتقای فرهنگ را به موازات رشد تکنولوژی باید مورد توجه قرار دهیم

بیرجند- فرماندار شهرستان خوسف گفت: به موازات رشد تکنولوژی ارتقای فرهنگ ایرانی و اسلامی را هم باید در سر لوحه امور خود قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی صبح پنجشنبه در مراسم نکوداشت نام آوران شهرستان خوسف، اظهار کرد: تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی مکمل یکدیگرند و هیچ کدام نافی دیگری نیست.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم آنچه را که در مبنای خاص و فطرت پاک همه انسان ها است در بین افراد جامعه گسترش و روز به روز بسته های فرهنگی در این خصوص را افزایش دهیم.

فرماندار شهرستان خوسف با بیان اینکه راه رشد و ارتقای هر جامعه ای فرهنگ آن جامعه است، گفت: ریشه فرهنگی می تواند درختی تنومند را بارور کند و موجب توسعه و پیشرفت جامعه شود.

وی با اشاره به اینکه در فضای کنونی جامعه تحولات زیادی در عرصه های مختلف به خصوص در حوزه تکنولوژی با شدت و شتاب اتفاق افتاده است، عنوان کرد: امروزه می طلبد به موازات رشد تکنولوژی ارتقای فرهنگ ایرانی و اسلامی را نیز در سر لوحه امور خود قرار دهیم.

شفیعی با بیان اینکه از اساتید و نخبگان انتظار داریم در راستای تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی کمک کنند تا بتوانیم خلا های موجود را پر کنیم، اظهار داشت: در راستای منشور گفتگوی سیاسی باید قانونی در خصوص ایجاد تالار گفتگو در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه توسعه را باید همه جانبه ببینیم، بیان کرد: امروزه بیش از پیش نیازمند گفتگو و مشاوره در راستای نیل به خیر مشترک هستیم لذا باید هم اندیشی ها را افزایش دهیم.

فرماندار شهرستان خوسف با بیان اینکه اتفاقات دینی، فرهنگی و اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و با اصالت ایرانی و اسلامی خود آشنا شویم، افزود: باید در قضاوت های خود منصفانه عمل و وقت و انرژی خود را صرف امور خیر و برای جامعه انسان های موثری باشیم.

وی با اشاره به اینکه محتوای اصلی یادگیری این است که در رفتار خود نیز تغییراتی ایجاد کنیم، گفت: اقشار مختلف اجتماعی باید در راستای نیل به توسعه جامعه در تمامی حوزه ها گفتگوهایی شکل دهند.

کد مطلب 4357650

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