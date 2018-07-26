به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی پیش از ظهر پنج شنبه و در حاشیه سفر به شهرستان فیروزکوه در جمع خبرنگاران از تصویب ۲۲ طرح اشتغال فراگیر و روستایی با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان در فیروزکوه خبر داد و گفت: برای ایجاد اشتغال روستایی در کشور عزم جدی داریم.

وی همچنین در خصوص بازدید از مجموعه رفاهی کارگران فیروزکوه نیز اظهار داشت: این مجموعه پیشرفت ۷۸ درصدی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم تصمیمات خوبی که در این سفر گرفته می شود، تاثیرات مثبتی روی زندگی مردم سخت کوش وپرتلاش این منطقه داشته باشد.

ربیعی با تاکید بر حل برخی از مشکلات بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرستان های دماوند و فیروزکوه اضافه کرد: تجهیزات درمانی در فیروزکوه ارتقا خواهد یافت و دستگاه های سونوگرافی و رادیولوژی با کمک نماینده مردم این شهرستان در مجلس در این شهرستان راه اندازی می شود و تجهیزات تامین خواهد شد، تا مردم این شهرستان مجبور به طی مسیر زیاد برای سونوگرافی نباشند.

وی گفت: یک درمانگاه مجهز نیز به بخش رودهن شهرستان دماوند طی مدت یکی ۲ سال آینده افزوده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از مجتمع بهزیستی فیروزکوه وجود خانواده در تربیت اجتماعی کودکان بسیار مهم دانست و گفت: من از زمانی که وزیر شدم، نگران این بودم، که زمانی که فرزندان بهزیستی از این مراکز خارج می شدند، چه کسی مراقب آن ها است، عطوفت مهربانانه مادران در خانواده اهمیت فراوان دارد و می بایست رسانه ها در ساخت مراکز و خانه های میانی برای تحت نظر بودن این کودکان زمان خارج شدن از مراکز بهزیستی به ما کمک شوند.

ربیعی اضافه کرد: امیدوارم بتوانیم، مکان خوبی در فیروزکوه برای بچه های بهزیستی تامین کنیم، متاسفانه امروزه جامعه به سمتی حرکت می کند، که دستگیری ها کم تر شده و کم تر هوای یکدیگر را داریم، نباید ارزش ها فراموش شود، باید برگردیم و این ارزش ها را احیا کنیم، در غیر این صورت زندگی سخت تر خواهد شد.

وی بر ایجاد اماکن و سالن های ورزشی و رفاهی برای کارگران تاکید کرد و افزود: امسال ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای این مراکز داریم، که تنها در ۲ شهرستان فیروزکوه و دماوند ۳ میلیارد تومان اعتبار برای این مجموعه ها وجود دارد، اگر نتوانیم امکانات رفاهی را فراهم کنیم، سبب ایجاد دگرخودپنداری در فرزندان و جوانان می شود.