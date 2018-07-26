تاثیر نتایج انتخابات پاکستان بر روابط اسلام آباد با چین و آمریکا

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: شمارش اولیه آرای انتخابات پارلمان ملی و ایالتی پاکستان نشان می دهد حزب «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان» ۹۱ کرسی را از آن خود کرده است. بر این اساس حزب مذکور با این نتیجه از دو حزب رقیب خود یعنی «مسلم لیگ» نواز و «حزب مردم» پیش افتاده است. این نتایج امکان به قدرت رسیدن حزب تحریک انصاف در پارلمان و نقش آفرینی آن در شکل دهی دولت آینده پاکستان را افزایش داده است.

طبق قوانین پاکستان رهبر حزبی که در انتخابات سراسری بیشترین آراء را کسب کند، مأمور تشکیل دولت این کشور خواهد شد. با این حال دولت باید رأی اعتماد بیش از ۵۰ درصد اعضای مجلس یعنی ۱+۵۰ رأی را کسب کند. در این دوره از انتخابات سراسری پاکستان حدود ۱۰۰ حزب و ائتلاف شرکت کرده اند.

الجزیره در گزارشی درباره انتخابات پاکستان آورده است: « فقط پاکستانی ها نیستند که به انتخاباتی که روز گذشته در این کشور برگزار شد، توجه ویژه دارند بلکه پایتخت های کشورهای بزرگ نیز با اهتمام خاصی این انتخابات را دنبال می کنند. این انتخابات در حالی برگزار شد که روابط پکن و پاکستان بسیار مستحکم است و روابط اسلام آباد با واشنگتن در بدترین شرایط خود قرار دارد. عمران خان رهبر حزب انصاف و معارض برجسته خاندان نواز شریف اینبار به دنبال تشکیل کابینه بدون ائتلاف با حزب دیگری است.

«عبدالکریم شاه صالح» از شخصیت های آکادمیک پاکستانی و فعال حزب انصاف به الجزیره گفت: سیاست خارجی پاکستان پس از اینکه حزب انصاف به قدرت برسد؛ شاهد تغییرات ریشه ای خواهد بود. حزب انصاف سیاست خارجی روشنی در قبال ایالات متحده اتخاذ خواهد کرد. سیاست دولت شریف ناپخته بود.

وی می افزاید: اولویت حزب پایان دادن به جنگ آمریکا در افغانستان خواهد بود به گونه ای که منافع ملت افغانستان تامین شود. اجازه دخالت آمریکا در اراضی پاکستان و حملات پهپادی آمریکا داده نمی شود و سیاستی پیشگیرانه به منظور حفظ منافع کشور اتخاذ می شود. روابط با چین هم باید به گونه ای باشد که منافع عالی کشور در نظر گرفته شود و بر اساس رقابت شریف و شفاف باشد نه اینکه کشور در قالب معاملات محرمانه به چین فروخته شود».

سناتور «سحر کامران» سخنگوی حزب مردم نیز با اشاره به ضعف حزبش که به حزبی منطقه ای محصور در حومه اقلیم سند تبدیل شده است، گفت: در صورتی که حزب مردم به کرسی هایی دست یابد که اجازه تشکیل دولت ائتلافی با دیگر احزب کوچک را بدهد سیاست خارجی به ویژه در قبال آمریکا با مشورت دیگر نیروهای ملی و نظامی و پارلمان اتخاذ خواهد شد.

وی بیان کرد: حزب مردم اهتمام خاصی به سیاست خارجی متکی بر مافع متوازن دارد و به دنبال دشمنی با آمریکا نیست و علاقه مند به ادامه همکاری با چین است. روابط پاکستان با چین بر اساس منافع شخصی نخواهد بود.(اشار به دولت نواز شریف).

احمد علوی فعال در شورای کار یکپارچه(شامل احزاب و گروههای دینی می شود) نیز اعلام کرد: شورای کار یکپارچه سیاست محکمی در قبال آمریکا اتخاذ خواهد کرد و از مقدرات مسلمانان در پاکستان و افغانستان و دیگر مناطق جهان اسلام دفاع خواهد کرد».

الجزیره می نویسد: صرف نظر از نتایج انتخابات؛ روابط چین با پاکستان راهبردی است و بعید است که شاهد افول شود اما درباره روابط با آمریکا به مزاج دولت آینده و شرایط بین المللی اطراف آن بستگی دارد».