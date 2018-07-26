توجه بیشتر به نیازمندان در مقابل فشار اقتصادی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح صبح پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: دشمن هجمه هایی را علیه کمیته امداد آغاز کرده امام مردم ما هوشمند هستند و این توطئه ها را به خوبی تشخیص داده و همواره با هوشیاری در مقابل آنها ایستاده اند.

وی افزود: در شرایط کنونی که دشمن جنگ اقتصاد را با ما آغاز کرده است باید به نیازمندان توجه بیشتری داشته باشیم و با حمایت از آنها و تثبیت بازار به حفظ شرایط موجود آنان کمک کنیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: کمک های مردمی و مشارکت های عمومی همراهی ارزشمندی در ارائه خدمات بهتر به مددجویان است و در این راستا در کنار خدمات عمومی ، مباحث زیربنایی هم با جدیت پیگیری می شود. در این راستا موضوع مسکن مددجویان را بر اساس تعهد در استان پیگیری و به انجام می رسانیم. همچنین اهدای جهیزیه به نوعرسان نیازمند نیز دنبال می شود.

فتاح خاطرنشان کرد: اقدامات جدی برای خود کفایی مدد جویان کمیته امداد در حال انجام است و در این راستا به کمک استانداران و دیگر مسئولان نیازمندیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی بیان کرد: به منظور رفع محرومیت آماده همکاری در توسعه طرح نیروگاه ه های خورشیدی و کمک به ایجاد بازاری برای عرضه تولیدات زنان سرپرست خانوار هستیم. در خراسان رضوی زمینه های خوبی در حوزه دامداری و مرغداری وجود دارد که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

فتاح توجه به عمران و آبادانی روستاها را از دیگر برنامه های کمیته امداد عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم با همکاری آستان قدس رضوی و دولت این مهم را به انجام رسانیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: می توان با استفاده از ظرفیت های موجود در این استان زمینه ارتقا وضعیت معیشتی مددجویان را فراهم کرد و در این میان مشارکت ها و کمک های مردمی نقش بسیاری در فعال سازی این ظرفیت ها دارد و باید تقویت شود.