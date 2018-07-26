همسر سابق عمران خان پیروزی او در انتخابات پاکستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «جمایا گولد اسمیت» خبرنگار و نویسنده بریتانیایی و همسر سابق «عمران خان» در صفحه توییتر خود پیروزی عمران خان در انتخابات سراسری پاکستان را تبریک گفته است.

در حالی که هنوز نتایج رسمی انتخابات منتشر نشده است گزارش های محلی حاکی از پیشتازی حزب پاکستان برای عدالت (حزب تحریک انصاف) به رهبری عمران خان است. در پی این خبر گولد اسمیت ساعتی پیش در توییتر خود نوشته: بعد از ۲۲ سال از تحقیر و از خود گذشتگی و دشواری ها، پدر فرزندم نخست وزیر آینده پاکستان خواهد بود، این درسی فوق العاده در ایستادگی و ایمان و عدم پذیرش شکست است.

وی ضمن تبریک پیروزی به همسر سابق اش در ادامه افزوده: چالش بعدی این است که به یاد بیاوریم چرا عمران خان از ابتدا وارد دنیای سیاست شد.