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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی :

تاسیس خانه های قرآن شهری و روستایی از افتخارات سازمان تبلیغات است

تاسیس خانه های قرآن شهری و روستایی از افتخارات سازمان تبلیغات است

مشهد- مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: تاسیس خانه های قرآن شهری و روستایی و استقبال مردم از آنها جزو افتخارات سازمان تبلیغات اسلامی است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان صبح  پنجشنبه در دیدار مدیران تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با امام جمعه مشهد اظهار کرد: تاسیس خانه های قرآن روستایی و شهری از افتخارات سازمان تبلیغات اسلامی بوده و  در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد روستاهای استان متقاضی خانه قرآن هستند.

وی افزود: اگر مشکل تامین اعتبارات و حمایت های سخت افزاری مرتفع شود می توانیم در همه روستاهای خراسان رضوی خانه قرآن تاسیس کنیم.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: مجموعه کارکنان سازمان با کمترین ادعا در جهت تعمیق و گسترش فرهنگ انقلاب و اسلام تلاش می کنند و ماموریت اصلی سازمان اعزام مبلغ است که در طول سال و به مناسبت های مختلف به انجام می رسد.

لطفیان ادامه داد: ۷۴ برنامه فرهنگی درطول سال در خراسان رضوی انجام می شود و تنوع فعالیت های فرهنگی بسیار بالاست و ضریب نفوذ شبکه تبلیغ به بیش از ۳ هزار نفر رسیده که  کم نظیر است.

وی تصریح کرد: در مناسبت های مختلف حتی اگر یک خانواده عشایری در خواست  اعزام مبلغ داشته باشد ما اقدام می کنیم و با همه هجمه ها و تبلیغات سوء که دشمن بر علیه نظام و روحانیت انجام می دهد مردم با آغوش باز از روحانیت استقبال می کنند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد:فعالیت های قرآنی در استان به صورت سازمان یافته و مستمر انجام می شود و از پایین ترین سطح روخوانی تا آموزش مفاهیم  را در بر می گیرد.

لطفیان گفت: یکی از مهمترین اهداف تبلیغات اسلامی مردمی شدن فعالیت های مذهبی است و در راین راستا تشکل های دینی ساماندهی شدند و شورای هیئات مذهبی ، کانون مداحان و اتحادیه موسسات قرآنی در این سازمان شکل گرفته است.

کد مطلب 4357700

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