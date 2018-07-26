تاسیس خانه های قرآن شهری و روستایی از افتخارات سازمان تبلیغات است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان صبح پنجشنبه در دیدار مدیران تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با امام جمعه مشهد اظهار کرد: تاسیس خانه های قرآن روستایی و شهری از افتخارات سازمان تبلیغات اسلامی بوده و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد روستاهای استان متقاضی خانه قرآن هستند.

وی افزود: اگر مشکل تامین اعتبارات و حمایت های سخت افزاری مرتفع شود می توانیم در همه روستاهای خراسان رضوی خانه قرآن تاسیس کنیم.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: مجموعه کارکنان سازمان با کمترین ادعا در جهت تعمیق و گسترش فرهنگ انقلاب و اسلام تلاش می کنند و ماموریت اصلی سازمان اعزام مبلغ است که در طول سال و به مناسبت های مختلف به انجام می رسد.

لطفیان ادامه داد: ۷۴ برنامه فرهنگی درطول سال در خراسان رضوی انجام می شود و تنوع فعالیت های فرهنگی بسیار بالاست و ضریب نفوذ شبکه تبلیغ به بیش از ۳ هزار نفر رسیده که کم نظیر است.

وی تصریح کرد: در مناسبت های مختلف حتی اگر یک خانواده عشایری در خواست اعزام مبلغ داشته باشد ما اقدام می کنیم و با همه هجمه ها و تبلیغات سوء که دشمن بر علیه نظام و روحانیت انجام می دهد مردم با آغوش باز از روحانیت استقبال می کنند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد:فعالیت های قرآنی در استان به صورت سازمان یافته و مستمر انجام می شود و از پایین ترین سطح روخوانی تا آموزش مفاهیم را در بر می گیرد.

لطفیان گفت: یکی از مهمترین اهداف تبلیغات اسلامی مردمی شدن فعالیت های مذهبی است و در راین راستا تشکل های دینی ساماندهی شدند و شورای هیئات مذهبی ، کانون مداحان و اتحادیه موسسات قرآنی در این سازمان شکل گرفته است.