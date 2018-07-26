به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه ها و اماکن ورزشی شهرستان نطنز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که نطنز از نظر سرانه فضاهای ورزشی دارای وضعیت خوبی است.

وی افزود: اماکن ورزشی شهرستان نیازمند تعمیرات و بازسازی است که با توجه به اعتباراتی که در سال جاری توسط اداره کل ورزش و جوانان استان پیش بینی شد، بخش عمده ای از این نیازها تأمین می‌شود.

وزیر ورزش در ادامه تأکید کرد: شهرستان نطنز در گذشته استعدادهای ورزشی خوبی داشته است و این نشان می‌دهد که می‌تواند در رشته های مختلف حرف هایی برای گفتن داشته باشد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با بهره برداری صحیح از فضاهای ورزشی شاهد شکوفایی بیشتر استعدادهای ورزشی باشیم.