تشکیل پرونده متقاضیان پروانه نشر به تعاونی ناشران سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس آمار سال 1384 موسسه خانه کتاب ایران ( آمار سال 1385 اعلام هنوز اعلام نشده ) بیش از 300 ناشر در سه استان خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی پروانه دریافت کرده اند .

با این حال روند درخواست صدور پروانه نشر در این منطقه از کشور رو به افزایش است و برای سهولت در این امر تعاونی ناشران خراسان به کمک اداره کل ارشاد استان امده است .

مهدی زابلی پور مدیر عامل تعاونی ناشران خراسان در این باره به خبرنگار مهر گفت : امر تشکیل پرونده و دریافت مدارک و درخواست دریافت پروانه نشر از سوی ارشاد به تعاونی سپرده شده است و مدتی است که این کار در تعاونی خراسان صورت می گیرد .

وی افزود : تعاونی هم درمرحله بعد مدارکی را که از متقاضیان دریافت پروانه نشر و فعالیت در این حوزه دریافت می کند به اداره ارشاد استان ارسال می کند .

مدیرعامل تعاونی ناشران خراسان تصریح کرد : این مدارک در مرحله بعد به تهران فرستاده می شود و کار بررسی صلاحیت ها و درخواست متقاضیان در حقیقت در وزارت ارشاد صورت می گیرد و تعاونی در اینجا نقشی بر عهده ندارد .

وی یادآور شد : تعاونی ناشران به هیچ وجه در زمینه بررسی صلاحیت ها حضور ندارد و ما فقط مدارک را از ناشران دریافت می کنیم و به ارشاد می دهیم .

وی با رو به رشد خواندن روند درخواست مجوز در استان گفت : هم اکنون استان خراسان به یکی از قطب های تولید کتاب در کشور تبدیل شده است که در کشورها منطقه هم برای خود بازار هایی را به وجود آورده است و از این رو تقاضا برای دریافت پروانه نشر در این منطقه رو به افزایش گذاشته است .

مهدی زابلی پور تصریح کرد : تعاونی ناشران استان آمار دقیقی از تعداد پروانه های صادر شده در استان خراسان در دست ندارد اما به طور تقریبی می توان گفت بیش از 200 ناشر فعال در ایجا وجود دارد .

وی برگزاری نمایشگاه های ادواری کتاب در منطقه خراسان و همچنین ایجاد فروشگاه های جدید کتاب را یکی از دلایل رونق گرفتن بازار کتاب در استان عنوان کرد .