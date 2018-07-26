مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در این آیین که ظهر پنجشنبه در یاسوج برگزار شد، گفت: تعاون روستایی بازوی مهمی برای جهاد کشاورزی محسوب می شود.

الیاس تاج الدینی افزود: حوزه تعاون روستایی نقش مهم و استراتژیکی در کنترل تولید، تنظیم بازار و عرضه محصولات دارد که مدیریت صحیح و کارآمد خروجی مناسبی در این بخش را محقق می کند.

تاج الدینی با بیان اینکه توسعه بخش های مختلف کشاورزی توسعه و پیشرفت استان را شتاب می بخشد، اظهار کرد: تحقق اهداف ملی و استانی در حوزه کشاورزی با تکیه بر ظرفیت ها و مدیریت کارآمد مورد تاکید است.

رئیس جهاد کشاورزی استان خواستار پیگیری اهداف اصلی و برش های مشخص شده توسط تعاون روستایی استان شد و بیان کرد: نباید هیچ عنصری به جز اهداف اصلی محور برنامه ها قرار بگیرد.

تاج الدینی تصریح کرد: امید است با تکیه بر پتانسیل های مختلف، استانی توانمند بسازیم و ارتقای شاخص ها و زیرساخت ها را رقم بزنیم.

در ادامه این آیین مدیرکل جدید تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ارتقای سطح توانمندی تعاونی ها در استان از جمله اهداف مورد نظر برای توسعه است.

منوچهر محمدی افزود: در جوامع روستایی و در حوزه کشاورزی فعالیت های مبتنی بر خرده مالکی یکی از چالش ها و موانع رشد بخش کشاوزی است.

محمدی خرد شدن بیش از حد اراضی و پراکندگی آن را یک آسیب در مسیر توسعه بخش کشاوزی دانست و بیان کرد: توسعه اصولی تعاونی های کشاورزی از جمله هدفگذاری ها برای برون رفت از مشکلات خواهد بود و فصل جدید در حوزه کشاورزی استان رقم خواهد خورد.

مدیرکل جدید تعاون روستایی استان شناسایی و بکارگیری ظرفیت های موجود در حوزه توسعه کشاورزی، توسعه زیرساخت ها و تقویت بازار استان را از دیگر اهداف مورد نظر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از زحمات اصغر داورپناه به عنوان سرپرست تعاون روستایی استان تجلیل و منوچهر محمدی با سابقه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد و مدرک کارشناسی ارشد توسعه روستایی به عنوان مدیرکل جدید تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.