به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا باقری با اشاره به صعود تیم نساجی مازندران به لیگ برتر مسابقات فوتبال کشور از آن به عنوان یک فرصت برای افزایش سرمایه اجتماعی در استان یاد کرد.

وی تصریح کرد: بی شک حضور تیمی از استان مازندران در مسابقات لیگ برتر و برگزاری این مسابقات در سطح استان با حضور گسترده جوانان، نوجوانان و فوتبال دوستان در ورزشگاه ها و میادین ورزشی نقش موثری در ارتقاء سرمایه اجتماعی دارد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران، نشاط ، شادابی، سرگرمی، واوقات فراغت سالم همراه با تخلیه هیجانات، افزایش عزم ملی و میهنی را از جمله دستاوردهای برگزاری مسابقات در سطح کشوری برشمرد.

سرهنگ باقری با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ برتر کشور در هفته نخست به میزبانی تیم نساجی قائم شهر که عصر امروز مقابل تیم ذوب آهن اصفهان به میدان خواهد رفت، گفت: تدابیر و تمهیدات لازم در راستای برقراری و تامین نظم و امنیت ترافیکی و انتظامی در دستور کار قرار گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران، اظهار داشت : در راستای آرامش خاطر شهروندان، هواداران فوتبال و بازیکنان دو تیم در مجموعه ورزشی شهید "وطنی" عوامل انتظامی و راهور شهرستان به همراه نیروهای یگان ویژه استان کار تامین نظم و امنیت را برعهده دارند.

سرهنگ باقری، افزود: با توجه به واقع شدن ورزشگاه محل برگزاری مسابقات در هسته مرکزی شهر و بالطبع افزایش بار ترافیکی شهری از شهروندان و هواداران دو تیم فوتبال انتظار داریم، از وسایل نقلیه عمومی برای تردد در سطح شهر استفاده کنند و از آوردن خودرو و وسایل نقلیه شخصی به داخل شهر جدا خودداری کنند.

وی همچنین از تعیین پارکینگ خودرو در قسمت های مختلف شهر با همکاری شهرداری قائم شهر برای پارک خودروی هواداران فوتبال که از شهرستان های همجوار به شهرستان قائم شهر مراجعه می کنند، خبر داد.

سرهنگ باقری همچنین از اعمال محدودیت های ترافیکی در برخی از خیابان های منتهی به ورزشگاه وطنی از بعدازظهر امروز خبر داد و به شهروندان توصیه کرد: با رعایت نظم و انضباط و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پلیس را در برقراری نظم و امنیت یاری کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران، همچنین با اشاره به برقراری نظم وامنیت مسابقه فوتبال در داخل ورزشگاه از هواداران فوتبال و فوتبال دوستان خواست از آوردن وسایل اضافی و هر وسیله ای که قابلیت پرتاپ کردن داشته باشد به داخل ورزشگاه جدا خودداری کنند و در این ارتباط با ماموران پلیس همکاری داشته باشند.

وی ضمن آروزی موفقیت برای هر دو تیم فوتبال و ورزش دوستان، گفت: پلیس هرگز مخالف نشاط و شادابی اجتماعی جوانان نبوده و از نشاطی که در چارچوب قانون و برای دیگران ایجاد مزاحمت نکند، مخالفت ندارد.

بازی هفته اول دوره هجدهم لیگ برتر فوتبال بین تیم نساجی مازندران و ذوب آهن اصفهان ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه پنجشنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می شود.