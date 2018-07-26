به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرب پیش از ظهر پنج‌شنبه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران در محل برگزاری مسابقات تیر و کمان کشوری در مهدی‌شهر، ضمن اشاره به آغاز مسابقات رده‌بندی این رشته با حضور قهرمانان کشور در دو رشته کامپونر و ریکرو، تأکید کرد: این رقابت‌ها با حضور ۱۶۲ کماندار زن و مرد در مهدی‌شهر آغاز و تا پنجم مردادماه ادامه دارد.

وی بابیان اینکه مسابقات رده‌بندی تیر و کمان کشوری در بخش ریکرو امروز و در بخش کاپوند فردا، جمعه در مهدی‌شهر ادامه خواهد یافت، افزود: رقابت‌های ریکرو در مسافت ۷۰ متر در دو بخش بانوان و آقایان امروز به اتمام می رسد و چهره نفرات برتر مشخص خواهد شد همچنین در بخش کامپوند مسافت ۵۰ متر، کمان داران فردا، جمعه باهم به رقابت می‌پردازند تا پرونده این مسابقات بسته شود.

حضور یک زن کمان‌دار از استان سمنان

رئیس هیئت تیراندازی استان سمنان بابیان اینکه پنج تیرانداز از استان در این رقابت‌های ملی شرکت دارند، تأکید کرد: این کمان‌داران با نمایندگانی از استان های البرز، گیلان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، گلستان، سیستان و بلوچستان، همدان، یزد، مازندران و ... رقابت خواهند کرد.

عرب حضور کمان‌داران استان سمنان را محکی خوب برای رصد سطح کیفی این رشته در سطح استان دانست و بیان کرد: میزبانی مسابقات و همچنین حضور در آن‌ها می‌تواند به ارتقای وضعیت ورزش‌های انفرادی کمک کند.

وی همچنین از حضور یک زن از استان سمنان در این رقابت‌ها خبر داد و بیان کرد: حضور یک زن آن‌هم در بخش کامپوند نشان دهنده افزایش اقبال عمومی مردم استان به رقابت‌های تیر و کمان است.