اختصاص ۵۳۰میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه مشترک اشتغال شهرستان های دماوند و فیروزکوه ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا(ع) بر ایجاد اماکن رفاهی و ورزشی برای کارگران کشور تاکید کرد: یکی از اقدامات وزارتخانه از زمان حضور بنده ایجاد اماکن ورزشی و رفاهی برای کارگران است.

وی از اختصاص ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی در استان تهران خبر داد و گفت: تاکنون در دماوند ۱۲.۵ میلیارد تومان و فیروزکوه ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی جذب شده است، البته شاخص ما جذب پول نیست.

وی گفت: این شعار غلطی است، که فکر کنیم شاخص باید جذب پول باشد، نرخ کارمزد پایین تسهیلات اشتغال زایی می تواند به سرعت رانت ایجاد کند، پس باید این تسهیلات با دقت پرداخت شود.



ربیعی گفت: پرداخت وام بی حساب و کتاب، تنها یک رضایت ۲ ماهه ایجاد می کند، اما منجر به ایجاد شغل نمی شود.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که صنعت بسته بندی و گردشگری در دماوند نمونه است، گفت: اگر بتوانیم با ایجاد جاذبه هایی در دماوند گردشگری ارزان قیمت ایجاد کنیم، با توجه به نزدیکی به تهران، قطعا موفق خواهیم شد، در این زمینه نیز در مبحث اشتغال فراگیر از طرح های خوب حمایت خواهیم کرد.



وی با بیان این که نخبگان در کارآفرینی اثر فراوانی دارند، اظهار داشت: امروز مشکلات زیادی در کشور داریم، اما با وجود بحران مخالف هستم. بحران زمانی رخ می دهد که ظرفیت ما نتواند پاسخگوی مشکلاتمان باشد، باید از ظرفیت های موجود بیشترین بهره را برد.



ربیعی ادامه داد: امروز دشمنان امنیت روانی جامعه و ذهنیت مردم را هدف قرار داده اند و باید همه آگاه و هوشیار باشیم، راه حل غلبه بر بحران های اجتماعی اتحاد نخبگان در شهرها است.

وی گفت: باید بیشتر با یکدیگر مدارا کنیم و مراقب افکار عمومی نیز باشیم، متاسفانه برخی اوقات مطالبی را بدون اینکه بدانیم تکرار می کنیم که سبب ایجاد مشکلات می شود.