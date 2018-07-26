شمار قربانیان یورش داعش به سویدا به ۲۴۶ نفر افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از افزایش آمار قربانیان یورش روز گذشته داعش به السویداء خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ آمار کشته شدگان به ۲۴۶ نفر افزایش پیدا کرده است.

شایان ذکر است که روز چهارشنبه سوم مردادماه رسانه ها از حملات داعش به استان السویداء در سوریه خبر دادند. بر اساس گزارش سانا؛ یک تروریست انتحاری خود را در منطقه «السوق» استان سویدا منفجر کرد که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند. نیروهای امنیتی دو عامل انتحاری دیگر را پیش از منفجر کردن خود تعقیب کردند و آنها را کشتند. پس از آن نیز نیروهای امنیتی یک عامل انتحاری دیگر را در منطقه «المسلخ» در شهر السویدا تعقیب کرده و کشتند.

همزمان با وقوع این حمله انتحاری ،تروریست های داعش به روستای المتونه در شهر السویدا ،دوما ، تیما والشبکی در ریف شمالی شرقی سویدا حمله کردند. نیروهای ارتش سوریه حملات تروریست های داعش را دفع کرده و تعداد زیادی از آنها را کشتند. ساکنان روستای دوما ۱۲ تروریست داعش را کشتند. همچنین نیروهای ارتش سوریه با کمک ساکنان روستای شبکی عناصر داعش را داخل این روستا به محاصره کامل در آوردند.