تیم ملی تکواندو ایران با ترکیه، چین، و ژاپن همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات قردا جمعه پنجم مردادماه با حضور تیم های ایران، ترکیه، چین (۲تیم)، ژاپن، ساحل عاج، قزاقستان، کره جنوبی و مراکش به میزبانی چین در شهر «ووشی» آغاز میشود.
بر اساس قرعه کشی انجام شده تیمهای ایران، ترکیه، چین (۲ تیم) و ژاپن در گروه اول و ساحل عاج، مراکش، کرهجنوبی و قزاقستان در گروه دوم قرار دارند.
طبق برنامه اعلام شده در گروه نخست و در مرحله یکهشتم دو تیم ژاپن و ترکیه رو در روی یکدیگر قرار میگیرند. در مرحله بعد ایران با برنده دیدار ترکیه و ژاپن دیدار میکند و چینیها (دو تیم) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.اما در گروه دوم نیز در مرحله یکچهارم تیم ساحل عاج و مراکش رو در روی یکدیگر قرار میگیرند و قزاقستان و کرهجنوبی با هم مبارزه میکنند.
بر اساس اعلام کمیته برگزاری این دوره از مسابقات، در روز نخست (جمعه - ۵ مردادماه) رقابتهای گروه مردان در مرحله یکشانزدهم و یک هشتم از ساعت ۵:۳۰ به وقت تهران آغاز و تا ساعت ۹:۳۰ ادامه خواهد داشت. پیکارهای مرحله یکچهارم و نیمهنهایی از ساعات ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ پیگیری خواهد شد.
روز دوم (شنبه - ۶ مردادماه) این رقابتها، مسابقات شانس مجدد گروه مردان و همچنین رقابتهای گروه زنان برگزار میشود. در روز پایانی (یکشنبه - ۷ مردادماه) رقابتهای تیم مختلط، و پیکارهای کسب عنوان سومی و فینال (گروه مردان و زنان) انجام خواهد شد.
تیم ایران با ترکیب سیدحسین احسانی، مهدی جلالی، رامین حسینقلیزاده، پوریا عرفانیان و عرفان ناظمی در این رقابتها حضور دارد.
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