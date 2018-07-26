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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

رقابتهای تیمی گرنداسلم؛

تیم ملی تکواندو ایران با ترکیه، چین، و ژاپن همگروه شد

تیم ملی تکواندو ایران با ترکیه، چین، و ژاپن همگروه شد

قرعه کشی دومین دوره رقابتهای تیمی گرنداسلم برگزار شد و طی آن تیم اعزامی کشورمان در گروه نخست رقابتهای خود را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات قردا جمعه پنجم مردادماه با حضور تیم های ایران، ترکیه، چین (۲تیم)، ژاپن، ساحل عاج، قزاقستان، کره جنوبی و مراکش به میزبانی چین در شهر «ووشی» آغاز می‌شود.

بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم‌های ایران، ترکیه، چین (۲ تیم) و ژاپن در گروه اول و ساحل عاج، مراکش، کره‌جنوبی و قزاقستان در گروه دوم قرار دارند.

طبق برنامه اعلام شده در گروه نخست و در مرحله یک‌هشتم دو تیم ژاپن و ترکیه رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. در مرحله بعد ایران با برنده دیدار ترکیه و ژاپن دیدار می‌کند و چینی‌ها (دو تیم) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.اما در گروه دوم نیز در مرحله یک‌چهارم تیم ساحل عاج و مراکش رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند و قزاقستان و کره‌جنوبی با هم مبارزه می‌کنند.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری این دوره از مسابقات، در روز نخست (جمعه - ۵ مردادماه) رقابت‎های گروه مردان در مرحله یک‌شانزدهم و یک هشتم از ساعت ۵:۳۰ به وقت تهران آغاز و تا ساعت ۹:۳۰  ادامه خواهد داشت. پیکارهای مرحله یک‌چهارم و نیمه‌نهایی از ساعات ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ پیگیری خواهد شد.

روز دوم (شنبه - ۶ مردادماه) این رقابت‌ها، مسابقات شانس مجدد گروه مردان و همچنین رقابت‌های گروه زنان برگزار می‌شود. در روز پایانی (یکشنبه - ۷ مردادماه) رقابت‌های تیم مختلط، و پیکارهای کسب عنوان سومی و فینال (گروه مردان و زنان) انجام خواهد شد.

تیم ایران با ترکیب سیدحسین احسانی، مهدی جلالی، رامین حسین‌قلی‌زاده، پوریا عرفانیان و عرفان ناظمی در این رقابت‌ها حضور دارد.

کد مطلب 4357750

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