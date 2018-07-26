ایجاد ۱۶ هزار شغل از محل منابع دستگاه های حمایتی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر ، علی رضا رشیدیان ظهر پنج شنبه در دیدار با پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد :سال گذشته حدود ۱۶ هزار فرصت شغلی از محل منابع دستگاه های حمایتی یعنی بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) در استان ایجاد شده است.

وی افزود: مجموع اعتبارات از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ و نیز منابع اشتغال خانگی در مجموع دو هزار ۶۷۲ میلیارد ریال بود که از این میزان دوهزار و ۳۲۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت و از این میزان دو هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال آن جذب شد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد : در واقع ۹۴ درصد این اعتبارات در استان جذب شد که در مجموع ۹ هزار اشتغال از محل منابع اشتغال خانگی و ۱۶ هزار فرصت شغلی هم از محل منابع دستگاه های حمایتی ایجاد شده است.

رشیدیان تصریح کرد:در سال جاری هم تاکنون از محل اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ یعنی نهادهای حمایتی و منابع اشتغال خانگی در مجموع ۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال به استان ابلاغ شده که امیدواریم منجر به ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی جددید با سرانه ۲۰ میلیون تومان در استان شود.

وی گفت:در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار اقدامی خوبی طی سال های اخیر انجام شد و جمعیت قابل توجهی از زنان در قالب طرح های خوداشتغالی فعال شده اند اما ارتباط با بازار در این راستا بسیار مهم است که اگر حمایت شود می توان به رونق فعالیت و ارتقا بیشتر وضعیت معیشتی آنان کمک موثری کند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بیش از ۷۰۰ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان فاقد توانایی اشتغال نصب شده است و این اقدام موجب استقلال و ارتقا مالی این خانوارها شده است و آمادگی لازم وجود دارد که با حمایت های بیشتر کمیته امداد و بخش های مربوطه برای دو هزار خانوار تعهد شده استان سریعتر اجرایی شود.

رشیدیان بیان کرد: با توجه به اینکه این استان بر روی منطقه زلزله خیز واقع شده و وضعیت مسکن روستایی استان نسبت به میانگین کشور هم عقب تر است باید اقدامی گسترده در این حوزه صورت گیردو برای اصلاح و مقاوم سازی مسکن روستایی هم آماده به انجام هر گونه همکاری ضروری در این حوزه هستیم.