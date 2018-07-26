به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طبیب‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای عالی فن‌آوری و نوآوری استان رمان گفت: کرمان ظرفیت‌های لازم برای جهش فناوری را دارد.

وی افزود: وجود کالاهای صنعتی موجود در استان یکی از دلایلی است که می‌توان این ادعا را ثابت کند.

طبیب‌زاده بیان داشت: اگر به لیست کالاهای صادراتی استان نگاه کنیم درمی‌یابیم که صادرات ما هنوز روش سنتی بودن خود را حفظ کرده و به آن متکی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی تصریح کرد: راه میان‌ بر توسعه، مسیر دانش بنیان است.

وی افزود: برای اینکه شاهد رشد استان باشیم و با کشورهای دیگر بتوانیم رقابت کنیم تنها راه نجات تکیه بر روش‌های فناورانه و دانش‌بنیان است.