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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

رئیس اتاق کرمان:

راه میان‌بر توسعه مسیر دانش‌بنیان است

راه میان‌بر توسعه مسیر دانش‌بنیان است

کرمان - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان کرمان گفت: راه میان‌بر توسعه، مسیر دانش‌بنیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طبیب‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای عالی فن‌آوری و نوآوری استان رمان گفت: کرمان ظرفیت‌های لازم برای جهش فناوری را دارد.

وی افزود: وجود کالاهای صنعتی موجود در استان یکی از دلایلی است که می‌توان این ادعا را ثابت کند.

طبیب‌زاده بیان داشت: اگر به لیست کالاهای صادراتی استان نگاه کنیم درمی‌یابیم که صادرات ما هنوز روش سنتی بودن خود را حفظ کرده و به آن متکی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی تصریح کرد: راه میان‌ بر توسعه، مسیر دانش بنیان است.

وی افزود: برای اینکه شاهد رشد استان باشیم و با کشورهای دیگر بتوانیم رقابت کنیم تنها راه نجات تکیه بر روش‌های فناورانه و دانش‌بنیان است.

کد مطلب 4357767

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