درخواست کنندگان استیضاح وزیر نیرو از ۱۱۰ نفر به ۳۵ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این مطلب اظهار داشت: زمانی که تعداد امضا کنندگان برای استیضاح وزیر نیرو به زیر ۱۰ نفر برسد دیگر امکان طرح استیضاح نیست.

وی بیان داشت: باوجودی که سه دوره است که به عنوان نماینده در مجلس حضور دارم اما این دوره ضعیف ترین دوره نمایندگان مجلس است به این دلیل که نمایندگان لیستی وارد شدند و شاهد ورود بعضا افراد غیر متخصص و ناآگاه هستیم که عملکردشان تنها به دهان رئیس لیست خوش می آید.

مخالف تغییر کاربری زمین های کشاورزی هستیم

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: از ابتدای ورود به مجلس تاکنون پیگیر مسئله آب به ویژه مطالبه به حق آب کشاورزان و باغداران هستیم اما هر بار مرا به دولت ربط دادند و وقتی دولت اصولگرا بود گفتند چون اصولگراست، این اعتراضات را دارید و وقتی دولت، اصلاح طلب بود گفتند چون اصلاح طلب است، دست به این پیگیری زده اید اما در واقع این خواسته مطالبه من و دیگر نمایندگان از دولت نیست بلکه موضوع، حل مسئله و مشکل آب است.

وی با بیان اینکه موافق تغییر کاربری زمین های کشاورزی نیستیم، افزود: امروز ما زمین های کشاورزی حاصلخیز و خوبی در شرق و غرب داریم و اینکه در قالب اشتغالزایی برای کشاورزان بدنبال تغییر کاربری زمین های کشاورزی هستند اصلا صحیح نیست چون مردم ما می توانند بدون موبایل، برق و غیره زندگی کنند اما یک لحظه زندگی بدون غذا و آب امکانپذیر نیست و باید کشاورزی را نگه داشت.

بدنبال ایجاد سامانه های بارش زا در مردادماه هستیم

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه بدنبال ایجاد سامانه های بارش زا در مردادماه هستیم که بتوانیم تا حدودی کمبود آب را برای کشاورزان جبران کنیم، افزود: صنایع موظف شدند ظرف ۵ سال آینده مصرف آب خود را به کمتر از ۲۰ درصد برسانند و مابقی را از محل پساب تامین کنند.

وی پرداخت غرامت به کشاورزان به خاطر نکاشت را از صدقه بدتر خواند و گفت: مثلا به کشاورزی که نزدیک به ۲۵ هکتار زمین دارد تنها سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان غرامت داده شده است که اگر فقط یک لایه آب روی این میزان زمین جاری شده بود و خود به خود علف هرز از این متراژ زمین به عمل می آمد و صرف خوراک دام می شد به راحتی به ازای هر هزار متر زمین می توانست ۳۰۰ هزار تومان پول دریافت کند اما در پرداخت غرامت به ازای هر هزار متر، ۱۲ هزار تومان به کشاورز داده شده است که حتی پول نان هم نمی شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مسئله حقابه کشاورزان مسئله مالکیت است و کسی حق ندارد بدون اجازه شخص کشاورز این میزان آب را به صنعت یا در مصارف دیگر استفاده کند و تنها حق کشاورز است، اعلام کرد: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آب فروخته شده است.

وی با اشاره به اینکه تیمی از آلمان ادعای ایجاد باران را داشته و قراردادی هم در استانداری به امضا رسیده است، ادامه داد: این روش با باروری ابرها تفاوت دارد، در این روش ابر را از اقیانوس جذب می‌کنند و با تراکم ابرها باران زایی انجام می‌دهند، این تیم اعلام کرده تا زمانی که طرح به موفقیت نرسیده و باران‌زایی اتفاق نیفتد، پولی دریافت نمی‌کند.

موسوی لارگانی در پاسخ به این سوال که هواشناسی پیش از این باروری ابرها را در اصفهان عملا غیرممکن دانسته است، افزود: با هواشناسی جلسه داشته‌ایم اما گزارش‌های خودشان را هم قبول ندارند، برای انجام این طرح کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد که بخشی از آن‌ها از سمت هواشناسی انجام می‌شود.

احتمال خاموشی ها به خاطر صادرات برق

وی مسئله بروز خاموشی ها به خاطر صادرات برق را رد نکرد و گفت: تاکنون مجلس در خصوص خاموشی ها پژوهش و تحقیقی انجام نداده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه سالهای اخیر خاموشی ها را به ندرت داشتیم، تصریح کرد: ادعای وزارت نیرو این است که به دلیل کمبود آب و شدت گرما این خاموشی ها را داریم.