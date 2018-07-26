به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری پیش از بازی فردا جمعه استقلال تهران مقابل پیکان تهران در هفته نخست رقابت های لیگ برتر، در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ فوتبال گفت: خوشحالم دوباره اینجا هستم و خبرنگاران را می بینم. دلم برایتان ( خبرنگارها) تنگ شده بود.

سرمربی استقلال تهران ادامه داد: وقتی در آخرین بازی فصل قبل مقابل ذوب آهن چهره من را دیدید متوجه شدید من چقدر خوشحالم و آماده ام که می خواهم برای فصل جدید تلاش کنم. حالا هم باید بگویم تیم بسیار خوبی داریم و همه بازیکنان در کنار دو یار بیشتر هستند و می خواهیم برای ستاره سوم استقلال و قهرمانی در لیگ برتر بجنگیم.

وی افزود: امید ابراهیمی را از دست دادیم. شاید مجید را هم از دست بدهیم. سرور جباروف را هم شاید از دست بدهم. از این جدایی ها خیلی خوشحال نیستم. اما باید بگویم بازیکنان جوانی داریم و آنها نیاز به بزرگتر دارند. مثلا برای کسی مثل صیادمنش راحت نیست که بخواهد در مقابل خیل عظیم تماشاگران بازی کند. ما دوباره از اول شروع می کنیم. از بازیکنانم می خواهم تلاش کنند.

سرمربی آبی پوشان پایتخت درباره انتظارات هواداران استقلال از این تیم اظهار داشت: هواداران باز هم فردا یار دوازدهم ما هستند. من از آنها می خواهم که به جوانان فرصت بدهند تا خودشان را نشان دهند.

شفر در خصوص اردوهای پیش فصل استقلال تهران تصریح کرد: شرایط خیلی خوبی در اردوهایمان داشتیم. یک مربی بدنساز فوق العاده آوردیم. اما باید بگویم حالا باز هم از صفر شروع می کنیم.

وی در خصوص بازی فردا مقابل پیکان تهران خاطرنشان کرد: فردا بدون خارجی های تیم بازی می کنیم. اما من به بازیکنانم اعتماد به نفس می دهم. فردا هیچ چیز معلوم نیست که چه بازیکنی بازی می کند. فقط روزبه چشمی به دلیل مصدومیت نیست.

وی درباره شرایط باشگاه استقلال تاکید کرد: این شرایط برایم تازه نیست. تجربه زیادی دارم. هنوز چیزی مشخص نیست. من نمی توانم در شرایط فعلی بگویم ما آمادگی کامل برای قهرمانی داریم. چونکه باعث می شود بازیکنانم فشار زیادی را از لحاظ روحی تحمل کنند.

شفر در خصوص حضور تیام در تهران گفت: باشگاه سه ماه فرصت داشت با او قرارداد ببندد. او اکنون در تهران است و باید دید باشگاه چه می کند. فردا بازی داریم و تیام نیست. دوباره درخواست می کنم از هواداران که بیایند و حمایت کنند. من می دانم استقلال بهترین هواداران را دارد. باید زبان مدیران جدید و سایر ارکان باشگاه یکی باشد که به موفقیت برسیم.

سرمربی آبی پوشان پایتخت در خصوص احتمال حضور "نیومایز" از کشور آلمان در جمع آبی پوشان گفت: شما یادتان باشد از طرف باشگاه اعلام شد که منتظر لیست بازیکنان خارجی هستند و من هم لیست را بعدا به آنها دادم. نیومایر بین آن بازیکنان بوده است.

شفر در خصوص لیست خرید استقلال گفت: من درباره شایعات صحبت نمی کنم. درباره نفت و خاویار می توان صحبت کرد اما درباره شایعات نه! ما اکنون بازیکن خارجی نداریم.

وی درباره وضعیت بویان کرکیچ به خبرنگار مهر اینگونه پاسخ داد: فکر می کنم او دیگر بر نمی گردد.

سرمربی استقلال درباره آنالیز خود از لیگ هجدهم فوتبال ایران اذعان داشت: آمادگی خوبی برای این بازی ها داریم. زمانیکه در اردو بودیم همه چیز خوب بود. تنها اخباری که از تهران به تیم می رسید خوشایند نبود.

وی درباره رفتن هافبک های تاثیرگذار استقلال تهران نیز صحبت کرد و اذعان داشت: من فکر می کنم مشکلاتی وجود داشت. اما باید گفت با این مشکل ها خیلی خوب بودیم. ما در آسیا فوق العاده بودیم. در لیگ خوب بودیم و در جام حذفی هم قهرمان شدیم. بازیکنانی مثل امید نورافکن و امید ابراهیمی و مجید حسینی، بازی به بازی بهتر شدند. این در ابتدا برای تیم ملی خوب بود. چون دیدید که امید یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی بود. مجید حسینی فوق العاده بود.

وی ادامه داد: روزبه هم خوب بود که مصدوم شد. به خاطر همین عملکرد هم بود که باشگاههای خارجی بازیکنان ما را خواستند. یادتان باشد مقابل السد قطر در لیگ قهرمانان آسیا بازی داریم. آنها خوشحال تر از بقیه هستند. چون ابراهیمی در استقلال نیست. باید شرایط حسینی را هم سنجید. من به مدیریت گفتم او را می خواهم. اگر قرار است برود باید پول خوبی پرداخت کنند. نمی توانیم بگذاریم به راحتی برود. طبیعی است وقتی خوب باشید دنبالتان می آیند.

وی درباره خلا حضور ابراهیمی بار دیگر صحبت کرد و گفت: امید در ۱۰ ماهی که با هم کار کردیم فوق العاده بود. او در جام جهانی فوق العاده بود. برایش آرزوی موفقیت می کنم. باید بگویم بهترین های تیم ملی در جام جهانی، بازیکنان داخلی بودند. امیدوارم شما با من هم عقیده باشید.

شفر درباره عدم برآورده شدن لیست خرید خود توسط رضا افتخاری مدیرعامل سابق استقلال افزود: من نمی توانم در بازار فریاد بزنم و بگویم لیست خرید داده ام. الان هم با مدیران جدید در ارتباط تنگاتنگ هستم.

وی در خصوص عدم حضور مهاجمان آماده در لیست بازیکنان تیمش افزود: در کنار ورح الله باقری بازیکنان جوان خوبی به نام اللهیار صیادمنش داریم که امیدوارم روند رو به رشدی داشته باشد. استقلال باشگاه بزرگی است و بازیکن باید خیلی زود خودشان را با شرایط جدید وفق بدهد. مثلا در بازی با السد احتمال دارد نودهزار نفر بیایند. باید بازیکن جوان این فشار را تحمل کند.

شفر در ادامه افزود: در آلمان بازیکنانی همچون مهمت شول بودند که با آنها کار کردیم و تبدیل به بازیکنان بزرگ شدند. حالا هم باید جوانترهایمان را آماده کنیم.

سرمربی آبی پوشان پایتخت درباره حضور الحاجی در استقلال تهران نیز اظهار نظر کرد و گفت: نمی دانم موضوع چیست؟!

شفر در پایان در پاسخ به این سوال که آقای افتخاری گفته بود فشار هواداران باعث شد تا شفر قرارداد سال دوم خود را از ۳۵۰ هزار دلاری که برای فصل اول منعقد کرده بود بالاتر ببرد تصریح کرد: خوشحالم نمی توانم مطبوعات را در ایران بخوانم و اخبار آنها را پیگیری کنم.