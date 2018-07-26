به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب شهرمحمدیه و ناحیه شهری مهرگان روز پنجشنبه با حضور داراب بیرانوندی مدیر عامل آبفای استان، شهردار و اعضای شورای شهر در صحن شورای شهر محمدیه برگزار شد.

مریم نخستین در این جلسه با بیان اینکه اولویت ما حل مشکلات و نیازهای اساسی شهروندان است اظهار کرد: شهرداری محمدیه در راستای حل مشکل آب منطقه هفت گام اول را محکم برداشته و طبق توافق درخصوص مشارکت در آبرسانی این محل سهم شهرداری ۳۰ درصد تعیین شده است که به صورت تهاتری با واگذاری زمین به آبفای استان اقدام خواهد شد.

علیرضا بیات رئیس شورای شهر محمدیه نیز با بیان اینکه آب عنصر حیاتی در زندگی است گفت: شورا و شهرداری محمدیه برای بهره مندی شهروندان از خدمات مطلوب بخصوص آب شرب آماده هرگونه همکاری و مشارکت با متولیان امر در این خصوص است.

رئیس شورای شهر محمدیه در ادامه به ضرورت بازنگری و بازسازی خطوط انشعاب آب محمدیه اشاره کرد و افزود: با توجه به فرسوده شدن تاسیسات آب محمدیه و همچنین اجرای طرح توسعه و بلند مرتبه سازی باید در خصوص ترمیم و تعویض لوله ها اقدام جدی شود.

بیات همچنین از آمادگی و همکاری شورا درخصوص الگوسازی بیشتر مصرف آب در محمدیه و مهرگان برای مشترکبن خبرداد و گفت: شورا و شهرداری این آمادگی را دارد تا با برگزاری همایش و چاپ بولتن و برشور نسبت به آگاه سازی در مصرف بهینه آب در بین خانواده ها همکاری کند.

مشکل تامین آب منطقه هفت در محمدیه را حل می کنیم

حسنی رئیس کمسیون عمران شورا و شهرداری محمدیه نیز در این جلسه خواستار استفاده از آب برگشتی تسویه شده فاضلاب محمدیه و مهرگان برای آبیاری فضای سبز منطقه شد.

وی بیان کرد: این جلسه برای رسیدگی به مطالبات مردم در خصوص آب بویژه آبرسانی منطقه هفت تشکیل شده و با مصوبات و تصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ شده است امیدواریم بزودی مشکل آبرسانی این منطقه حل شود.