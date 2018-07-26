بیانیه حزب الله لبنان درباره یورش داعش به السویداء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به یورش داعش به السویدا واکنش نشان داد و آنرا محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حزب الله لبنان ضمن تسلیت به ساکنان السویدا و همه ملت صابر سوریه و رهبران شجاع خود را در کنار آنها در این محنت قرار می گیرد. شجاعت و جانفشانی سربازان و افسران ارتش سوریه و ساکنان منطقه در مقابله با یورش و شکست آن و شکست اهدافش قابل تمجید است. ما بر وحدت ملی عظیم که سوری ها به آن پایبندند و یکی از اهداف آشکار این یورش بود، تاکید داریم.

حزب الله بیان کرد: این عملیات به دنبال دستاوردهای درخشان سوریه و متحدانش در برهه اخیر به ویژه در جنوب سوریه و بازگشت این منطقه به آغوش سوریه، رخ می دهد.

در این بیانیه آمده است: حرکت این گروهها تروریستی با سلاح و مهمات و ادوات از منطقه التنف سوریه یعنی جایی که نیروهای اشغالگر آمریکایی قرار دارند و در برابر دیدگان آنها و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آنها گواهی خطرناک بر مشارکت این نیروها و حمایت از این جنایت تروریستی ضد سوریه و ملت و وحدت آن و نیز ضد افراد بی گناه و غیرنظامیان است. این به شکل آشکار نشان می دهد که نیروهای منطقه ای و بین المللی هنوز از این گروههای جنایتکار برای تحقق اهداف خبیث و اهداف خصمانه خود بهره می گیرند.