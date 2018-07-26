به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه همه جانبه با معضل قاچاق کالا طرح سراسری مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی با استفاده حداکثر توان اجرایی پلیس به مدت سه روز در استان اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: در اجرای این طرح دو میلیارد و ۸۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال کالای قاچاق کشف و ۱۵ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

وی با اشاره به تشکیل ۱۵ فقره پرونده خاطرنشان کرد: در این طرح سراسری چهار دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با بیان اینکه متهمان دستگیرشده در این عملیات ها پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند، گفت: مهمترین راه مقابله با معضل قاچاق کالا همکاری و تعامل مردم با پلیس است.