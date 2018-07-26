قاضی حسن حیدری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به برگزاری بازی تیم های پرسپولیس و پدیده در مشهد اشاره و اظهار کرد: ابتدا قرار بود این بازی ساعت ۱۸:۳۰ امروز در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار شود و نظر شورای تامین استان هم بر همین موضوع بود.

وی افزود: این تصمیم به منظور جلوگیری از ترافیک اطراف ورزشگاه و صرفه جویی در مصرف برق صورت گرفته بود که نهایتا زمان بازی به ساعت ۲۰:۴۵تغییر کرد.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به برخی سود جویی ها در فروش بلیت این مسابقه گفت: با پلیس فتا هماهنگ شده تا با عرضه کنندگان بلیت در فضای مجازی با قیمت های بالا برخورد لازم صورت گیرد.