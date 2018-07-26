آخرین تحولات بازار مسکن/بیشترین تقاضا برای واحدهای۲۰۰تا۳۰۰میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی آخرین گزارش تحولات بازار مسکن برای شهر تهران تا پایان تیرماه امسال برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را منتشر کرد که بر اساس این گزارش در تیرماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۳.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۲ و ۷.۰ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۶۹.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۱ و ۵۴.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

خاطر نشان می نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار مسکن شهر تهران» می باشد.

۱- حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۱۳۵۱۴واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با تیر ماه سال قبل ۲.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۹.۰ و ۷.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۱.۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیر ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۱۱، ۷، ۸، ۱۵، ۱، ۱۴، ۱۰، ۲، ۴، ۵) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹.۰ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

۲-تحولات قیمت مسکن

در تیر ماه سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۶۹.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۵۴.۲ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ (معادل ۷۱.۸ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ (معادل ۱۴.۸ درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۵۱.۱ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۳۱.۰ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۵.۲ و ۳۶.۵ درصد افزایش نشان می دهند.

۳-تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷

در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵۲.۶ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۲.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

۴-سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

۴-۱- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در تیر ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۳۰ تا ۳۵» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۷.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی «۳۵ تا ۴۰» و «۴۰ تا ۴۵» میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۷.۰ و ۶.۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۷.۵ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۶۹.۷ میلیون ریال) معامله شده اند.

۴-۲- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در تیر ماه ۱۳۹۷ نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای « ۶۰ تا ۷۰» متر مربع معادل ۱۵.۱ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «۵۰ تا ۶۰» و «۷۰ تا ۸۰» متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵.۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

۴-۳- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در تیر ماه سال ۱۳۹۷ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰» میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۶.۸ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

واحدهای دارای ارزش «۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰» و «۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰» میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۱۵.۹ و ۱۰.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۳.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۵۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

۵-تحولات اجاره بهای مسکن

در تیر ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد می باشد.

۶-جمع بندی

بر اساس این گزارش، در تیر ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۶۹.۷ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۱۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به تیر ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۷.۰ درصد کاهش دارد. در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نیز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵۲.۶ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد.